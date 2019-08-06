Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: Тюремная камера за золотые часы

Как работает ужесточение провоза дорогих часов и украшений

За семь месяцев ФТС нашла нарушения на 282 млн рублей и инициировала шесть уголовных дел

В конце ноября 2018 г. правительство кардинально ужесточило правила провоза дорогих часов и украшений – их ввоз и вывоз на сумму больше 1 млн руб. без деклараций был приравнен к контрабанде. Теперь это может грозить уголовным наказанием – лишением свободы на семь лет и штрафом до 1 млн руб.

За январь – июль 2019 г. зарегистрировано 25 нарушений этого постановления на 281,7 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). В 23 случаях нарушения попали под Уголовный кодекс, 17 были переданы в органы внутренних дел, по шести дела возбуждены. Стоимость часов в самой крупной нелегальной партии –12,5 млн руб., украшений – 132 млн руб. Незаконно перевозили часы марок Patek Philippe, Breguet, Harry Winston, Hublot и Rolex стоимостью от 1,5 млн до 4 млн руб., уточнил представитель ФТС, а ловили нарушителей на таможнях в Москве и Санкт-Петербурге.

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