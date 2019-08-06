Статья опубликована в № 4870 от 06.08.2019 под заголовком: В России некому работать
Аналитики ЦБ предупредили о рисках от сокращения числа безработных и занятых
Удержать последних на рынке труда не помогает и пенсионная реформа
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Сокращение безработицы до минимума и снижение числа занятых создают риски для экономики и инфляции, опасаются аналитики ЦБ
Андрей Гордеев / Ведомости
Несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г., в первом полугодии этого года число занятых в экономике продолжало сокращаться. Так, за I квартал 2019 г. их стало меньше почти на 0,8 млн человек, а за II квартал – на 0,6 млн.
Такое сокращение занятых людей на фоне снижения числа безработных (в июне до исторического минимума в 3,3 млн человек) создает риски для инфляции и дальнейшего роста экономики, предупредили аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ (выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора).
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