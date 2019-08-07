Министерства могут лишиться части функций
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Функции ведомств дублируются и постоянно множатся, пишет Минфин в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Прорабатываются вопросы повышения эффективности органов госуправления, лаконичен представитель Минфина.
Из-за дробления полномочий гибкость системы госуправления снижается, растут расходы и число госслужащих, пишет Минфин и предлагает оптимизировать систему. Еще в марте 2019 г. Минфин обещал за два года сократить каждого десятого федерального чиновника и 15% региональных. Это нужно, чтобы вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень, объясняла первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. И хотя это уже третье обещание сократить госсектор за последние 10 лет, пока численность чиновников растет: в 2017 г. – на 1,2% по сравнению с 2016 г. (всего более 2 млн человек).
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