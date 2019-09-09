Проплаченные статьи и псевдоконференции: как вузы пытаются повысить свои рейтинги

Российские университеты потратили почти 80 млрд руб. на попадание в топ-100, но добиться желаемого не могут

Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: Как добиться роста рейтингов: ноу-хау вузов

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Новая система KPI для двух десятков вузов стимулирует их заниматься не только развитием науки, но и «накруткой» научных публикаций Сергей Пятаков / РИА Новости

В коворкинге на 8-м этаже башни «Империя» в «Москва-сити» легко найти девушку с ноутбуком – это представитель ООО «Международный издатель». Ее компания продает соавторство в статьях для международных научных журналов. «Статьи уже написаны и приняты в журналы <...> От вас только деньги», – говорится на сайте компании. Стать первым соавтором в статье о факторах производственного стресса у разработчиков IТ-продуктов стоит, например, 22 000 руб. Статью в 2020 г. должен опубликовать научный журнал из Венесуэлы.

За три года компания опубликовала 2000 статей, ее услугами воспользовалось более 10 000 ученых. Раньше «Международный издатель» работал с российскими изданиями, например публиковал статьи в журналах Высшей аттестационной комиссии. Эти публикации нужны для защиты диссертаций.