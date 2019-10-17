ЦБ не хочет постоянно отдавать дивиденды Сбербанка напрямую бюджету

Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк против поправки, которая закрепит за ним обязанность перечислять дивиденды Сбербанка напрямую в бюджет, сообщил директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. ЦБ направил отрицательный отзыв на такой законопроект правительства.

Банк России владеет 50% плюс одна акция Сбербанка: с 2017 г. дивиденды госбанка перечисляются напрямую в бюджет, а не пополняют сперва прибыль ЦБ, 75% которой регулятор отдает бюджету. Сейчас это правило ежегодно продлевается, а проект закона предлагает сделать его постоянным, указывает представитель Минфина.

По словам Гузнова, поправки могут снизить независимость Банка России. Независимость центробанка в любой стране оценивается с разных точек зрения, в том числе его возможность распоряжаться имуществом, отметил он. «Это один из ключевых параметров, по этому параметру в том числе оценивается то, каким образом операции ЦБ могут считаться независимыми от операций правительства», – сказал Гузнов (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил о судебных процессах, которые «возникли в 90-е гг.»: претензии формально предъявлялись правительству, но «отбивался» от них Банк России.

Пример такого судебного процесса – иск обанкротившейся швейцарской торговой компании Noga уроженца Судана Нессима Гаона. В 1991 г. компания подписала с Россией контракт о поставках товаров народного потребления в обмен на нефть, но российская сторона в 1993 г. его разорвала, обвинив Noga в завышении цен на поставленные товары. Noga более 10 лет добивались возврата $110 млн долга, присужденных ей Стокгольмским арбитражем. Судебные приставы задерживали во Франции парусник «Седов», а на авиасалоне «Ле-Бурже» хотели арестовать самолеты Су-30 и МиГ-АТ. Noga также добилась ареста средств на счетах «РИА Новости», «Роскосмоса» и Банка России, хотя затем он был снят.

Изъятие дивидендов Сбербанка напрямую в бюджет с помощью отдельных законов может быть негативно воспринято международным сообществом, включая рейтинговые агентства, подчеркнул Гузнов.

Вернуться к прежней системе и зачислять дивиденды Сбербанка в доходы ЦБ в мае предложила председатель регулятора Эльвира Набиуллина: это помогло бы ЦБ покрыть часть убытков. С 2017 г. ЦБ занялся санациями банков самостоятельно, что отразилось на его доходах: у банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, много плохих и непрофильных активов, которые требует резервирования. ЦБ как акционер вынужден отражать в балансе часть резервов, что уменьшает его прибыль и капитал. Чтобы это не отражалось на доходах государства, было решено направлять дивиденды Сбербанка напрямую в бюджет, а не распределять их через прибыль ЦБ. В 2017 г. убытки ЦБ составили 435,3 млрд руб., в 2018 г. – 434,6 млрд руб. Президент Сбербанка Герман Греф Набиуллину в этом поддерживал.

За 2018 г. Сбербанк направил на дивиденды 361,3 млрд руб., или 16 руб. на акцию, – это рекордные дивиденды Сбербанка, из которых бюджет получил около 180 млрд руб. Согласно материалам к проекту бюджета на 2020–2022 гг., Минфин прогнозирует, что за три года ЦБ получит от Сбербанка 217,1 млрд руб., 254,6 млрд и 282,5 млрд соответственно.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарии представителя Центробанка.