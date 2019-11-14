Минпромторг предлагает установить квоты на госзакупки отечественного
Дополнительный способ поддержки российских производителей предлагает Минпромторг – обязать государство и госкомпании отдавать определенную часть своего заказа российским поставщикам, а также из других стран ЕАЭС. Правительство должно будет определить группы товаров, на которые распространится ограничение. Минпромторг предлагает включить в перечень лекарства (антибиотики, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и пр.) и перевязочные материалы, программное обеспечение и компьютеры, рулонные газоны, йод, взрывчатку, вагоны и пр. Квоту также должно определить правительство, но для госзаказа она не может быть меньше 50%. Такие предложения содержатся в проектах поправок в законы о госзакупках и закупках госкомпаний, а также в проекте распоряжения правительства. «Ведомости» ознакомились с их содержанием, его подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом предложений, о предложениях знает высокопоставленный чиновник.
Представитель Минфина сообщил, что предложения Минпромторга по квотированию поступали в Минфин и находятся на рассмотрении. В ФАС предложения, по словам представителя службы, не поступали. Представитель Минэкономразвития сообщил, что министерству известно о предложениях Минпромторга. Его коллега из Минпромторга не ответил на запрос «Ведомостей».
Ввести квоты 50% в госзаказ предложил президенту Владимиру Путину и вице-премьер Юрий Борисов, курирующий вопросы оборонной промышленности, сообщает РБК. Представитель Борисова не стал рассказывать «Ведомостям» о подробностх совещания у президента, проходившего в закрытом режиме. Решение будет принято до конца года, знает высокопоставленный чиновник.
Сейчас госзаказчики, описывая желаемый товар, используют преимущественно характеристики иностранной продукции, в том числе закупая для нацпроектов, пишет Минпромторг в пояснительной записке. Постоянная квота на долю закупок российских товаров вместе с обязанностью указывать именно их характеристики, станет долговременной точечной поддержкой российского производства, говорится в ней.
Госкомпании, не выполнившие квоту, будут на следующий год переведены на более жесткие правила госзаказа, сказано в законопроекте. Подобная форма поддержки не нова и применяется во многих странах, замечает представитель Минэкономразвития. Например, в США действует закон «Покупай американское», который стимулирует локализацию производства на территории США, а также использование более 50% американских компонентов при производстве конечного товара. Квотирование в России в госзаказе уже применяется для поддержки малого бизнеса, напоминает он. Но в случае с перечнем нужно учитывать наличие конкурентоспособных качественных российских товаров, возможности промышленности удовлетворить спрос и конечно же соблюдения конкуренции на рынке.Вице-премьер Дмитрий Козак не поддерживает идею квот, комментирует его представитель, он за ценовые преференции или правило «третий лишний». Это действующие льготы для российских производителей в госзаказе и закупках госкомпаний. Пока для государственных нужд нельзя закупать, например, иностранные легковые автомобили и мебель. Правило «третий лишний» действует для закупок лекарств и медизделий – иностранный поставщик не допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза. А для закупок продовольствия и других товаров действуют ценовые преференции. Прямой запрет есть на госзакупки иностранного программного обеспечения – его можно покупать, только если нет его российских аналогов в специальном реестре.
Квоты в некоторых случаях будут смягчением действующих норм, комментирует высокопоставленный чиновник. Например, запретов или правила «третий лишний». Квотирование поможет в закрытом режиме проводить конкурс, например, на 70% заказа, который могут выполнить отечественные поставщики, но ещё 30% пройдут в открытом формате, объясняет он.
Как работают ограничения
Идея расширения импортозамещения в госзаказе не дает покоя чиновникам, которые хотят, чтобы российским компаниям досталась большая часть трат на националные проекты, а это 25,7 трлн руб. до 2024 г., в том числе 13 трлн из федерального бюджета и еще 5 трлн – из региональных. Исполнение нацпроектов потребует закупок медицинского и строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для жилищно-коммунального хозяйства и транспорта почти на 6 трлн руб., сообщал Путин в послании Федеральному собранию: «И эти ресурсы должны работать здесь, в России». В 2018 г. государство потратило на закупки почти 8,4 трлн руб.
Переход на отечественное программное обеспечение – одна из целей нацпроекта «Цифровая экономика», комментирует представитель Минкомсвязи. После того как был установлен запрет на госзакуки импортного софра, доля госзакупок отечественного ПО выросла в 2016-2018 гг. с 25% до 65%, отметил он.
По официальным данным, госорганы действительно закупают около 50-55% российского софта, говорит директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух. Эта доля обеспечивается в основном за счет покупки готовых российских решений – антивирусов и систем бухгалтерского учета. Однако она высчитывается не из всех закупок, а из значительно заниженных – часто чиновники зашифровывают закупки софта, закладывая их внутрь закупок по доработке государственных информационных систем, по строительству, а также в закупки оборудования, объяснил Массух. Если судить по фактическому использованию, иностранного офисного и системного ПО по госзаказу – до 95%, систем управления базами данных – более 80%, ERP-систем – около 70%, считает он. Выполнение целевого показателя по «Цифровой экономике» в 50% формальное, согласен исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Статистику за собой тянут несколько классов ПО – системы информационной безопасности, офисный софт. По большинству классов наблюдается явное превалирование иностранных решений, особенно это касается системного ПО, уточняет он.
Дополнительная поддержка машиностроения привела бы к значительному увеличению продаж отечественной строительной и коммунальной спецтехники, которой, к сожалению, в списках нет, замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, а для вагонов и трамваев, которые в перечень попали, квоты не так актуальны, так как уровень локализации превышает 90%.
В госзакупках лекарств доля отечественных и локализованных препаратов составляет 67% от их стоимости и 74%, если оценивать по количеству упаковок, знает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Но если смотреть на действующее вещество, то картина будет различной, замечает он, важно, как именно подсчитывать. В любом случае, квотирование может блокировать обеспечение пациентов необходимыми лекарственными препаратами, так как могут возникать задержки с поставкой отечественных препаратов, а лимиты на иностранные препараты закончились, предупреждает он.
Сейчас компания просто декларирует, из какой страны она поставляет товар, и даже при желании купить российское бывает сложно, комментирует директор по закупкам «Россетей» Юрий Зафесов. Важно не только установить квоты, но дать реальный эффективный инструмент для подтверждения происхождения товара, говорит он.
Риски импортозамещения
Действующий закон позволяет подстраивать требования заказчика под самый известный иностранный бренд, это не дает работать преференциям, считает директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Но административные меры по квотированию хорошо бы дополнить рыночными, предлагает он. Можно было бы ввести налоговые стимулы или субсидии для тех, кто закупает отечественное сверх определенной нормы, рассуждает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов: но заставлять покупать – это чересчур. Зачем заставлять, если российские товары качественные, а если нет – тем более, зачем заставлять, удивляется он.
Поддержать отечественную промышленность квоты действительно могут, признает Миронов, сейчас ее рост сдерживается в том числе низким внутренним спросом, повысить который мог бы госзаказ. Государство закупает 50% отечественной продукции далеко не по всему предложенному списку, подтверждает Бурмистров.
Может быть, квоты действительно приведут к более высоким темпам экономического роста, но в краткосрочной перспективе, просто за счет того, что будет производиться больше товаров, говорит главный экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин. Но когда эти товары начнут массово использоваться, то ВВП может даже просесть, поскольку из-за более низкого качества производительность снизится, предупреждает он.
Тема импортозамещения поднимается в основном не из-за желания ускорить экономический рост – для этого нужны другие меры, убежден Надоршин – а для укрепления суверенитета. Многие чиновники и предприниматели находятся в плену советской парадигмы самодостаточности, а также иллюзии, что отечественные предприятия смогут все сделать и лучше, и дешевле, если только у них будет гарантированный спрос, полагает Надоршин. Но сейчас нет стран, которые не участвовали бы в международном распределении труда, и если все делать самому, то многое получается дороже, чем при специализации, заключает он.