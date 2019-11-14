Минпромторг предлагает установить квоты на госзакупки отечественного

Госкомпании, не выполнившие квоту, будут на следующий год переведены на более жесткие правила госзаказа, сказано в законопроекте. Подобная форма поддержки не нова и применяется во многих странах, замечает представитель Минэкономразвития. Например, в США действует закон «Покупай американское», который стимулирует локализацию производства на территории США, а также использование более 50% американских компонентов при производстве конечного товара. Квотирование в России в госзаказе уже применяется для поддержки малого бизнеса, напоминает он. Но в случае с перечнем нужно учитывать наличие конкурентоспособных качественных российских товаров, возможности промышленности удовлетворить спрос и конечно же соблюдения конкуренции на рынке.Вице-премьер Дмитрий Козак не поддерживает идею квот, комментирует его представитель, он за ценовые преференции или правило «третий лишний». Это действующие льготы для российских производителей в госзаказе и закупках госкомпаний. Пока для государственных нужд нельзя закупать, например, иностранные легковые автомобили и мебель. Правило «третий лишний» действует для закупок лекарств и медизделий – иностранный поставщик не допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза. А для закупок продовольствия и других товаров действуют ценовые преференции. Прямой запрет есть на госзакупки иностранного программного обеспечения – его можно покупать, только если нет его российских аналогов в специальном реестре.