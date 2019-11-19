Промышленные потребители считают недостижимыми цели Энергостратегии-2035

Невозможно будет повысить энергоэффективность теплоэлектростанций, пишут авторы. По стратегии удельный расход топлива на производство 1 кВт ч должен снизиться с 309,8 г в 2018 г. до 285,4 г к 2024 г. и до 255 г к 2035 г. Для этого к 2025 г. нужно заменить новыми парогазовыми мощностями не менее 21 ГВт неэффективных паросиловых энергоблоков, а к 2030 г. новые мощности с газовыми турбинами должны составить уже 45 ГВт. Но действующие Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 г. и программа модернизации ТЭС (заложено обновление 41 ГВт мощностей к 2031 г. за 1,9 трлн руб. – «Ведомости») этого не предусматривают, пишут потребители энергии.