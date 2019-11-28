Власти выделят 10 млрд рублей на первый участок Восточного скоростного диаметра

Проект Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге прорабатывался уже много лет, но у федеральных властей не хватало на него денег. В этот раз проект поддержал президент Владимир Путин. Из 30 млрд руб. инвестиций, необходимых для строительства первого участка диаметра (так называемая Витебская развязка), 10 млрд руб. выделит правительство, рассказал президент ВТБ Андрей Костин в среду (ВТБ – инвестор проекта). Еще по 10 млрд руб. потратят власти Санкт-Петербурга и ВТБ, уточнил он.