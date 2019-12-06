Бизнес получит руководства по экспорту услуг

Пока услуг Россия экспортирует гораздо меньше, чем товаров. В первом полугодии услуг иностранцам продано на $30,6 млрд (товаров – на $204 млрд), по данным Центробанка. Россия представлена на этом рынке недостаточно, признавал премьер-министр Дмитрий Медведев. Чтобы это исправить, правительство в августе утвердило Стратегию развития экспорта услуг. К 2025 г. внешняя торговля услугами должна вырасти до $100 млрд в год, говорится в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».