Минэкономразвития хочет создать единое окно для импортеров и перевозчиков транзитных грузов

Система единого окна позволяет один раз предоставить в одинаковой форме данные и документы, которые затем будут многократно использоваться разными контролерами. Создать его власти хотели еще в 2014 г. Но с тех пор прошло пять лет, а вопрос так и не решен, говорит директор клуба «Россия – ОЭСР ВАВТ» Александра Коваль.