Минэкономразвития хочет создать единое окно для импортеров и перевозчиков транзитных грузов
Минэкономразвития предлагает обеспечить доступ к единой цифровой платформе обмена данными (единое окно) импортерам и компаниям, грузы которых пересекают Россию транзитом. Варианты запуска такой системы министерство обсуждало в конце октября на заседании комитета по нацпроекту международной торговли. К февралю 2020 г. Минэкономразвития должно представить согласованный план запуска новой платформы. «Ведомости» ознакомились с копиями материалов, подготовленных к заседанию (представитель министерства подтвердил подлинность документов и решение комитета).
Система единого окна позволяет один раз предоставить в одинаковой форме данные и документы, которые затем будут многократно использоваться разными контролерами. Создать его власти хотели еще в 2014 г. Но с тех пор прошло пять лет, а вопрос так и не решен, говорит директор клуба «Россия – ОЭСР ВАВТ» Александра Коваль.