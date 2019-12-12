Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн. Деньги будут предоставлены на дорожные инфраструктурные проекты, пояснил представитель Минэкономразвития. Первый проект, который получит финансирование, – участок автомобильной дороги «Кола» из Санкт-Петербурга до границы с Норвегией в Карелии. Общая сумма проекта – $96,7 млн. Остальные проекты еще будут отбираться.
Соглашение о создании АБИИ было подписано в 2015 г. Банк создавался для наращивания инвестиций в инфраструктуру Азиатского региона. Его капитал – $100 млрд. Среди акционеров банка 75 стран, крупнейшие – Китай, Индия, а также Россия. Российский взнос в капитал превышает $1,3 млрд (он третий по величине), а доля России в банке – 6%.
Наиболее активным из числа международных финансовых организаций традиционно был ЕБРР, одним из его приоритетов также была инфраструктура. Но из-за санкций против России в 2014 г. совет директоров ЕБРР решил не рассматривать проекты в России. Так же поступили и другие институты развития, в том числе Всемирный банк.
Есть надежды, что новый банк в какой-то мере заместит ЕБРР или станет новым источником инвестиций в российскую инфраструктуру, говорит консультант компании, работавшей с ЕБРР.