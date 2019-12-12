Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

Наиболее активным из числа международных финансовых организаций традиционно был ЕБРР, одним из его приоритетов также была инфраструктура. Но из-за санкций против России в 2014 г. совет директоров ЕБРР решил не рассматривать проекты в России. Так же поступили и другие институты развития, в том числе Всемирный банк.