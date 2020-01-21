В Минфине может смениться куратор налоговой политики

Сейчас в Минфине налоговую политику курирует замминистра Илья Трунин. Повышение Сазанова собеседники «Ведомостей» объясняют возможным уходом Трунина в правительство в команду нового премьера. Один из них говорит, что он может стать замруководителя аппарата правительства.