Экономика

В Минфине может смениться куратор налоговой политики

Действующий замминистра Илья Трунин, возможно, перейдет в команду премьера Мишустина
Елизавета Базанова Филипп Стеркин Анна Холявко
Илья Трунин /Максим Стулов / Ведомости

Новым замминистра финансов, курирующим налоги, в правительстве Михаила Мишустина может стать директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. О его возможном назначении «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердили еще два чиновника.

Представители Минфина и правительства отказались от комментариев.

Сейчас в Минфине налоговую политику курирует замминистра Илья Трунин. Повышение Сазанова собеседники «Ведомостей» объясняют возможным уходом Трунина в правительство в команду нового премьера. Один из них говорит, что он может стать замруководителя аппарата правительства.

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