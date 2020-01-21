В Минфине может смениться куратор налоговой политики
Действующий замминистра Илья Трунин, возможно, перейдет в команду премьера Мишустина
Новым замминистра финансов, курирующим налоги, в правительстве Михаила Мишустина может стать директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. О его возможном назначении «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердили еще два чиновника.
Представители Минфина и правительства отказались от комментариев.
Сейчас в Минфине налоговую политику курирует замминистра Илья Трунин. Повышение Сазанова собеседники «Ведомостей» объясняют возможным уходом Трунина в правительство в команду нового премьера. Один из них говорит, что он может стать замруководителя аппарата правительства.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области