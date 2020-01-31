Систему оплаты проезда по подмосковной ЦКАД создаст структура Игоря Ротенберга

Владельцы заказчика и победителя пересекаются. Так, «Единый оператор ЦКАД» на 99% принадлежит «Автодор – инфраинвесту», на 1% – компании «РТ-инвест транспортные системы», принадлежащей на 50% «РТ-инвест» и на 23,5% сыну Аркадия Ротенберга Игорю, еще 19% у Андрея Шипелова и 7,5% у Антона Замкова. «Казань телематика», по данным СПАРК, на 100% принадлежит «Национальным телематическим системам», которые, в свою очередь, принадлежат Игорю Ротенбергу (45%), Андрею Шипелову (45%) и Алексею Нащекину (10%). Победитель конкурса сразу выступил с четырьмя стратегическими партнерами, два из которых также входят в «Национальные телематические системы» («Софт телематика», «Рутолл»).