Суды поспорили с Минфином по одному из принципиальных для бизнеса налоговых вопросов

Обвинение компаний в необоснованном получении налоговой выгоды, например вычетов по НДС, – один из наиболее популярных поводов для доначислений. В конце 2019 г. бизнес столкнулся с новыми рисками в таких спорах с налоговиками: Минфин рекомендовал ФНС не пересчитывать все налоги по оспоренным сделкам, в том числе не учитывать реально понесенные расходы, если компания вела себя недобросовестно. Без разъяснений Верховного суда рекомендации Минфина могли породить негативную для бизнеса судебную практику, опасались юристы. Так и произошло – в начале 2020 г. в споре ФНС и «Кузбассконсервмолока» Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал налоговиков и отказал пересчитывать доначисленные налоги, т. е. проводить их реконструкцию. Но в конце января сразу два суда вынесли противоположные решения, потребовав от инспекторов выявлять реальный экономический смысл сделки, учитывать понесенные расходы и пересчитывать, исходя из них, налоги.