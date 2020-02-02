Экономика

Суды поспорили с Минфином по одному из принципиальных для бизнеса налоговых вопросов

Они потребовали пересчитывать, сколько компании должны реально заплатить налогов по оспоренным сделкам
Светлана Ястребова Елизавета Базанова Анна Холявко
Суды потребовали от ФНС реконструировать всю налоговую «партию» /Андрей Гордеев / Ведомости

Обвинение компаний в необоснованном получении налоговой выгоды, например вычетов по НДС, – один из наиболее популярных поводов для доначислений. В конце 2019 г. бизнес столкнулся с новыми рисками в таких спорах с налоговиками: Минфин рекомендовал ФНС не пересчитывать все налоги по оспоренным сделкам, в том числе не учитывать реально понесенные расходы, если компания вела себя недобросовестно. Без разъяснений Верховного суда рекомендации Минфина могли породить негативную для бизнеса судебную практику, опасались юристы. Так и произошло – в начале 2020 г. в споре ФНС и «Кузбассконсервмолока» Седьмой арбитражный апелляционный суд поддержал налоговиков и отказал пересчитывать доначисленные налоги, т. е. проводить их реконструкцию. Но в конце января сразу два суда вынесли противоположные решения, потребовав от инспекторов выявлять реальный экономический смысл сделки, учитывать понесенные расходы и пересчитывать, исходя из них, налоги.

Спорная статья

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.