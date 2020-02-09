Правительство пытается лишить «Газпром», «Ростелеком» и РЖД контроля за инвестпрограммами

Участие в соглашениях – принудительное для таких компаний, по законопроекту оснований для отказа от участия в СЗПК у естественных монополий нет, а если тариф все-таки придется поднять, они обязаны компенсировать ущерб инвесторам. Компенсация выпадающих доходов возможна только за счет повышения тарифов на услуги для других потребителей, в том числе граждан, говорится в письме РЖД, а сокращение выручки создаст риск невыполнения РЖД инвестиционной программы. (Тарифы, и не только естественных монополий, но и, например, ЖКХ, регулирует Федеральная антимонопольная служба, тарифы монополий не могут расти быстрее инфляции.)