Напугавший бизнес законопроект о защите инвестиций прошел первое чтение
Инвесторы просят не торопиться с его принятием
Подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении инвестиций вызвал шквал критики практически всех министерств, администрации президента и Госдумы, но во вторник все-таки был принят депутатами в первом чтении.
«Закон достаточно сырой, многоаспектный, вряд ли возможно его принятие в текущем виде», – сказал помощник президента Андрей Белоусов и предложил его доработать в Госдуме. А президент РСПП Александр Шохин и вовсе предупредил, что в нынешнем виде проект может привести не к росту инвестиций, а к их замедлению. «Возникнет инвестиционная пауза», – предупредил он.
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