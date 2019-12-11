Экономика

Напугавший бизнес законопроект о защите инвестиций прошел первое чтение

Инвесторы просят не торопиться с его принятием
Ольга Адамчук Елизавета Базанова
Ольга Адамчук Елизавета Базанова
Проект может привести не к росту инвестиций, а к их замедлению (на фото президент РСПП Александр Шохин) /Андрей Гордеев / Ведомости

Подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении инвестиций вызвал шквал критики практически всех министерств, администрации президента и Госдумы, но во вторник все-таки был принят депутатами в первом чтении.

«Закон достаточно сырой, многоаспектный, вряд ли возможно его принятие в текущем виде», – сказал помощник президента Андрей Белоусов и предложил его доработать в Госдуме. А президент РСПП Александр Шохин и вовсе предупредил, что в нынешнем виде проект может привести не к росту инвестиций, а к их замедлению. «Возникнет инвестиционная пауза», – предупредил он.

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