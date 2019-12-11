Напугавший бизнес законопроект о защите инвестиций прошел первое чтение

«Закон достаточно сырой, многоаспектный, вряд ли возможно его принятие в текущем виде», – сказал помощник президента Андрей Белоусов и предложил его доработать в Госдуме. А президент РСПП Александр Шохин и вовсе предупредил, что в нынешнем виде проект может привести не к росту инвестиций, а к их замедлению. «Возникнет инвестиционная пауза», – предупредил он.