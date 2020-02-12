Счетная палата обратила внимание на подорожание трассы Европа – Западный Китай
Один из крупнейших транспортных проектов – строительство и реконструкция дорог по маршруту Европа – Западный Китай (должен соединить Европу и Китай через Белоруссию и Казахстан и территорию России) – существенно отклонился от первоначальных сроков реализации. На это обращает внимание Счетная палата в отчете об эффективности проекта.
По межправительственному соглашению, которое в 2014 г. подписали государства – члены Шанхайской организации сотрудничества, маршрут власти намеревались завершить не позднее 2020 г. Фактически за шесть лет России предстояло достроить маршрут Санкт-Петербург – Оренбург – Сагарчин.
Еще раньше, в 2008 г., президентами Казахстана и России был подписан меморандум о сотрудничестве и развитии дорог по маршруту Санкт-Петербург – Казань – Оренбург – Актюбинск – Алма-Ата – граница Китая.
Трасса Санкт-Петербург – Москва (М11) была достроена в прошлом году, Центральная кольцевая автодорога вокруг Москвы должна быть достроена в 2021 г.
Но достроить ключевой участок маршрута, трассу Москва – Казань, правительство планировало лишь в 2024 г. Такой срок, к примеру, был предусмотрен комплексным планом модернизации инфраструктуры. Теперь планы сдвигаются до 2027 г. В 2020–2024 гг. ожидается строительство участков Москва – Владимир (145,5 км) и Канаш – Шали (142,8 км), в 2021–2025 гг. – строительство участка Владимир – Арзамас (267 км), в 2022–2027 гг. – строительство участка Арзамас – Канаш (239,1 км). Полноценно транспортный маршрут функционировать не сможет до завершения работ в 2027 г. на участке автодороги Владимир – Канаш, предупреждает Счетная палата. Это бутылочное горлышко находится в центральной части коридора.
Это приведет к росту стоимости на этапе строительства. Поскольку сроки строительства участка Москва – Нижний Новгород – Казань перенесены с 2021–2024 на 2021–2027 гг., капитальные вложения увеличатся на прогнозируемый трехлетний уровень инфляции, предупреждает Счетная палата. При этом до сих пор не подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, обращает внимание аудитор: например, на участке обход Тольятти с мостом через Волгу документы есть только на мост.
Задержка старта проекта была связана с корректировками трассировки и отсутствием окончательных решений о том, что проект будет реализован на уровне правительства, рассказывали два участника обсуждения проекта. Проект корректировался: например, в 2016 г. трассу решили провести через Самарско-Тольяттинскую агломерацию.
«Автодор» действует по утвержденным правительством документам, а решение об окончательном прохождении международного транспортного маршрута, а также о выделении отдельных этапов строительства автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань с завершением работ в 2027 г. было принято правительством 30 октября 2019 г., напомнил представитель госкомпании. Сразу после этого госкомпания приступила к разработке проектно-сметной документации, заметил он. Работа идет по принятым правительством документам, также сказали в Минтрансе.
Представитель «Росавтодора» заявил, что вместе с Самарской областью работает над обходом Тольятти, а еще готовит к повышенным нагрузкам (11,5 тонн на ось) более 800 км дорог.
В этом нет вины Минтранса, но весь 2019 год для проекта вылетел в трубу, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: правительством, в том числе Минэкономразвития, всерьез рассматривался вопрос реконструкции трассы М7, а одновременно обсуждалось, можно ли не строить новую дорогу, а построить частную трассу «Меридиан» без федеральных денег. После непродуктивной дискуссии было принято половинчатое решение – проектировать всю дорогу, а строить пока головной участок и небольшую дорогу рядом с Казанью, напоминает он.