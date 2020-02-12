Счетная палата обратила внимание на подорожание трассы Европа – Западный Китай

В этом нет вины Минтранса, но весь 2019 год для проекта вылетел в трубу, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: правительством, в том числе Минэкономразвития, всерьез рассматривался вопрос реконструкции трассы М7, а одновременно обсуждалось, можно ли не строить новую дорогу, а построить частную трассу «Меридиан» без федеральных денег. После непродуктивной дискуссии было принято половинчатое решение – проектировать всю дорогу, а строить пока головной участок и небольшую дорогу рядом с Казанью, напоминает он.