Для борьбы с незаконными вырубками лесов чиновники хотят доработать лесной ЕГАИС
Система должна контролировать заготовки и продажу дерева
Правительство намерено бороться с незаконной вырубкой лесов с помощью электронной системы, следует из протокола совещания вице-премьера Виктории Абрамченко. «Ведомости» ознакомились с копией, представитель секретариата Абрамченко подтвердил подлинность поручений.
В 2019 г. было незаконно заготовлено около 1,2 млн куб. м древесины – это на 11% больше, чем в 2018 г., сообщил представитель Рослесхоза. Рост связан с тем, что больше лесов попало в дистанционный мониторинг и выездные проверки, объяснил он. Больше половины незаконных вырубок приходится на Сибирский федеральный округ, в том числе 37% – на Иркутскую область.
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