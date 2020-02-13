Для борьбы с незаконными вырубками лесов чиновники хотят доработать лесной ЕГАИС

В 2019 г. было незаконно заготовлено около 1,2 млн куб. м древесины – это на 11% больше, чем в 2018 г., сообщил представитель Рослесхоза. Рост связан с тем, что больше лесов попало в дистанционный мониторинг и выездные проверки, объяснил он. Больше половины незаконных вырубок приходится на Сибирский федеральный округ, в том числе 37% – на Иркутскую область.