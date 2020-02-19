Инвестиции федерального бюджета в инфраструктуру оказались на минимуме с 2015 года
Частные тоже снижаются из-за неопределенности регулирования
Несмотря на старания властей привлечь максимум внебюджетных инвестиций в исполнение нацпроектов, в инфраструктуру вложения не растут – таковы выводы аналитиков InfraOne по итогам 2019 г. При этом инвестирует все больше государство и все меньше – частные инвесторы. Вместе они вложили в инфраструктуру 4,9 трлн руб. в 2019 г., что почти на том же уровне (на 0,5% больше), чем годом раньше, пишет InfraOne.
Финансирование со стороны федерального бюджета также продолжило сокращаться – по итогам 2019 г. оно достигнет минимума с 2015 г. и составит чуть больше 435 млрд руб. (InfraOne не учитывает трансферты регионам). Доля этих расходов от ВВП страны снижается тоже с 2015 г. – тогда показатель составлял 0,63%, а в 2019 г. будет 0,4% ВВП.
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