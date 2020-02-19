Инвестиции федерального бюджета в инфраструктуру оказались на минимуме с 2015 года

Несмотря на старания властей привлечь максимум внебюджетных инвестиций в исполнение нацпроектов, в инфраструктуру вложения не растут – таковы выводы аналитиков InfraOne по итогам 2019 г. При этом инвестирует все больше государство и все меньше – частные инвесторы. Вместе они вложили в инфраструктуру 4,9 трлн руб. в 2019 г., что почти на том же уровне (на 0,5% больше), чем годом раньше, пишет InfraOne.