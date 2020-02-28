Дальний Восток может получить индивидуальный режим закупок

Чтобы привлекать больше инвестиций и быстрее строить инфраструктуру, Минвостокразвития предлагает разрешить заказчикам региона проводить аукционы на повышение, говорят собеседники «Ведомостей». Сейчас госзаказчик называет максимальную цену, которую готов дать за товар или услугу, а претенденты снижают ее. Это позволяет бюджету экономить, но часто на торги никто не приходит. В этом случае заказчик должен иметь возможность повысить цену, но не более чем на 50% от начальной, предлагает Минвостокразвития. Если после этого на аукцион пришел один участник, он становится победителем. Если два – начинаются торги на понижение. При этом все участники торгов должны проходить предварительный квалификационный отбор и включаться в реестр поставщиков, пересказывает поправки собеседник «Ведомостей».