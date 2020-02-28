Дальний Восток может получить индивидуальный режим закупок
Изменение правил госзаказа для регионов Дальнего Востока и Арктики в пятницу обсудят на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, рассказал федеральный чиновник и человек, знакомый с расписанием Трутнева.
Минвостокразвития уже подготовило проекты поправок в закон о госзакупках и Бюджетный кодекс, которые должны создать особые условия для заказчиков строек в регионах Дальнего Востока и в Арктике, рассказал чиновник. Представитель Минвостокразвития подтвердил, что поправки подготовлены, а представитель Трутнева отказался от комментариев.
Чтобы привлекать больше инвестиций и быстрее строить инфраструктуру, Минвостокразвития предлагает разрешить заказчикам региона проводить аукционы на повышение, говорят собеседники «Ведомостей». Сейчас госзаказчик называет максимальную цену, которую готов дать за товар или услугу, а претенденты снижают ее. Это позволяет бюджету экономить, но часто на торги никто не приходит. В этом случае заказчик должен иметь возможность повысить цену, но не более чем на 50% от начальной, предлагает Минвостокразвития. Если после этого на аукцион пришел один участник, он становится победителем. Если два – начинаются торги на понижение. При этом все участники торгов должны проходить предварительный квалификационный отбор и включаться в реестр поставщиков, пересказывает поправки собеседник «Ведомостей».