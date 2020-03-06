Суд показал грань между концессиями и госзаказом

Заинтересованное лицо, ООО «Ак-Даштыг», пожаловалось в тывинское УФАС на то, что выбор концессионеров по восьми проектам прошел с нарушением. УФАС согласилось, отметив, что выбор компаний прошел в обход закона о госзакупках, и постановило расторгнуть все восемь концессий. Министерство образования и науки, которое представляло государство в концессии, не согласилось с УФАС и обратилось в арбитражный суд, чтобы признать решение незаконным. Но суд пришел к выводу, что вместо концессионного соглашения были фактически заключены договоры подряда, предусматривающие строительство за счет собственных средств, с последующей компенсацией государством. Раз проект был включен в госпрограмму по развитию образования, значит, должны были применяться строгие правила – строительство по госзаказу, решил суд. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменений.