РСПП предложил расширить налоговые льготы для бизнеса на период борьбы с вирусом
Полностью временно отменить налоги или снизить ставки налога на прибыль и НДС, дать право бизнесу вычитать из базы налога на прибыль расходы на больничные и меры по борьбе с вирусом, ускорить возврат НДС. Эти и другие предложения налоговых льгот для бизнеса на время кризиса Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце марта направил в правительство.
«Ведомости» ознакомились с перечнем его предложений, подлинность документа подтвердил представитель РСПП. По его словам, союз пока не получил ответ правительства. Меры составлялись всеми членами РСПП по просьбе самого правительства, рассказывает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из членов РСПП. Правительство постоянно взаимодействует с бизнес-объединениями, но не комментирует внутреннюю переписку, говорит представитель правительства.