РСПП предложил расширить налоговые льготы для бизнеса на период борьбы с вирусом

Полностью временно отменить налоги или снизить ставки налога на прибыль и НДС, дать право бизнесу вычитать из базы налога на прибыль расходы на больничные и меры по борьбе с вирусом, ускорить возврат НДС. Эти и другие предложения налоговых льгот для бизнеса на время кризиса Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце марта направил в правительство.