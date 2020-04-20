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Москва направит на поддержку бизнеса 70 млрд рублей

Столичные власти подсчитали расходы на поддержку предпринимателей
Бэла Ляув
Максим Стулов / Ведомости

По принятым мэром Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Из них около 23 млрд руб. – это субсидии и освобождение от платежей, более 22 млрд – отсрочки по платежам, еще порядка 20–30 млрд будет направленно на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.

24 марта Собянин объявил о первых мерах поддержки отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Тогда, в частности, были введены отсрочки по земельному сбору и некоторым налогам, а также на три месяца была отменена плата за аренду муниципальной недвижимости. 1 апреля, после введения в городе режима самоизоляции, были добавлены новые субсидии и расширены параметры для получения уже действовавших.

Сумма в 70 млрд руб. может меняться в зависимости от того, как активно будут пользоваться льготными кредитами представители малого бизнеса, уточняет Ефимов. На прошлой неделе были расширены меры поддержки для малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам власти возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых, по новым стабилизационным кредитам – 8%.

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Правительство Москвы будет субсидировать 6% ставки по выданным кредитам с 15 апреля и до конца года. Льготные займы будут предоставляться на любые цели вне зависимости от сферы бизнеса, комментирует руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Сейчас, по его словам, со всех банков мэрия собирает информацию об объемах кредитов. По предварительным оценкам, город может направить по этой программе 14–15 млрд руб., указывает он. По тем договорам, которые будут заключаться после 15 апреля, правительство Москвы будет субсидировать 8% кредитных ставок. Эта мера поддержки, по словам Фурсина, также обойдется московскому бюджету в 14–15 млрд руб. Всего в Москве работает порядка 750 000 предприятий малого и среднего бизнеса, их доля в экономике Москвы в 2019 г. составила 24%.

Свои меры поддержки Собянин представил после того, как президент Владимир Путин объявил о прямой финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства по одной сумме минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Выплаты, а также новые условия зарплатных кредитов призваны стимулировать компании к сохранению деловой активности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных