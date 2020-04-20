Москва направит на поддержку бизнеса 70 млрд рублей

Правительство Москвы будет субсидировать 6% ставки по выданным кредитам с 15 апреля и до конца года. Льготные займы будут предоставляться на любые цели вне зависимости от сферы бизнеса, комментирует руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Сейчас, по его словам, со всех банков мэрия собирает информацию об объемах кредитов. По предварительным оценкам, город может направить по этой программе 14–15 млрд руб., указывает он. По тем договорам, которые будут заключаться после 15 апреля, правительство Москвы будет субсидировать 8% кредитных ставок. Эта мера поддержки, по словам Фурсина, также обойдется московскому бюджету в 14–15 млрд руб. Всего в Москве работает порядка 750 000 предприятий малого и среднего бизнеса, их доля в экономике Москвы в 2019 г. составила 24%.