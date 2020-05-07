Индекс деловой активности в сфере услуг упал до исторического минимума

Но уже в апреле спрос начал снижаться. Годовой рост продаж товаров повседневного спроса в крупнейших розничных сетях за неделю с 6 по 12 апреля вернулся на уровень первой половины марта (8,5%), указывал Центробанк. Общие расходы населения на товары и услуги уже в первую нерабочую неделю сократились на 22% в годовом выражении, свидетельствуют оценки проекта Сбербанка «Сберданные», во второй половине апреля снижение продолжилось, хоть и не такими быстрыми темпами – на 15–16%. В итоге за неделю с 20 по 26 апреля розничная торговля сократилась на 10%, а потребление услуг – на 54%. По оценкам экспертов Сбербанка на 28 апреля, потребительские расходы в апреле упадут примерно на 700 млрд руб. в годовом выражении.