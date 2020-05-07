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Индекс деловой активности в сфере услуг упал до исторического минимума

Его падение более чем вдвое связано с беспрецедентным снижением спроса
Елизавета Базанова
Потребительский спрос падал беспрецедентными темпами на фоне глобального закрытия бизнеса /Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Индекс деловой активности PMI в сфере услуг в апреле рухнул до 12,2 пункта с 37,1 пункта месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit. Апрельское падение индекса стало самым резким за всю историю исследования (с октября 2001 г.). В индекс входят потребительские услуги (за исключением розничной торговли), транспорт, коммуникации, финансы, страхование, недвижимость и другие профессиональные услуги.

Самоизоляция и другие чрезвычайные меры создали операционные проблемы для поставщиков услуг, поясняет экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. В то же время потребительский спрос падал беспрецедентными темпами на фоне глобального закрытия бизнеса.

Общий индекс, который отслеживает активность и в сфере услуг, и в обрабатывающих отраслях, в апреле тоже обновил минимум – 13,9 пункта. Месяцем ранее он был на уровне 39,5 пункта. Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей также в апреле рекордно снизился до 31,3 пункта – минимума за всю историю наблюдений с 1997 г. Если индекс превышает 50 пунктов, это говорит, что деловая активность растет, если он ниже 50 – активность снижается.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России упал до минимума с 1997 года

В середине марта был зафиксирован пик спроса на потребительском рынке, люди закупались продуктами и непродовольственными товарами, но ближе к 20 марта спрос пошел на спад, сообщал Минпромторг. По данным Nielsen, в марте продажи в крупнейших розничных сетях выросли на 14–35% в годовом выражении. Так, за 16–22 марта продажи бытовой техники выросли до рекордных уровней, свидетельствовали данные исследования GfK. За март розничные продажи выросли на 5,6% в годовом выражении, сообщал Росстат.

Но уже в апреле спрос начал снижаться. Годовой рост продаж товаров повседневного спроса в крупнейших розничных сетях за неделю с 6 по 12 апреля вернулся на уровень первой половины марта (8,5%), указывал Центробанк. Общие расходы населения на товары и услуги уже в первую нерабочую неделю сократились на 22% в годовом выражении, свидетельствуют оценки проекта Сбербанка «Сберданные», во второй половине апреля снижение продолжилось, хоть и не такими быстрыми темпами – на 15–16%. В итоге за неделю с 20 по 26 апреля розничная торговля сократилась на 10%, а потребление услуг – на 54%. По оценкам экспертов Сбербанка на 28 апреля, потребительские расходы в апреле упадут примерно на 700 млрд руб. в годовом выражении.

Но продажи в основном пока снижаются из-за закрытия торговых точек и ограничений в сфере услуг, а не сокращения потребительского спроса, предупреждает Центробанк. Прогнозы деловой активности в целом по году, тем не менее, у компаний производственного сектора пессимистичные, констатирует IHS Markit. Негативный прогноз компаний частного сектора – падение экономики в 2020 г. на 3,6%. ЦБ ждет, что экономика упадет на 4–6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных