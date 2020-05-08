Эльвира Набиуллина выступила за сохранение бюджетного правила

Эльвира Набиуллина выступила за сохранение бюджетного правилаСейчас не лучший момент для его модификации
Содержание и суть бюджетного правила нельзя менять, в том числе цену отсечения (сейчас – $42,4 за баррель), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Именно благодаря правилу в фонде национального благосостояния (ФНБ) накоплены средства, которые позволяют компенсировать падение нефтегазовых доходов, напомнила она. Согласно бюджетному правилу нефтегазовые доходы при цене нефти выше базовой направляются в ФНБ, при цене ниже – ЦБ продает валюту из фонда для компенсации потерь.
Преждевременно и трансформировать бюджетное правило – приостанавливать индексацию цены отсечения или включать в его формулу антициклические надбавки (дополнительные займы. – «Ведомости»), считает Набиуллина. О необходимости остановить индексацию цены отсечения говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям»: «Она каждый год растет на 2%, в 2022 г. будет уже $44 за баррель, по нынешним временам это очень высокая планка». Идея включить антициклические надбавки в правило обсуждается, рассказала Набиуллина, но, по ее мнению, сейчас такие изменения были бы преждевременными и усложнять правило не стоит. Действующее правило ограничивает расходы суммой ненефтегазовых доходов, нефтегазовых (по базовой цене нефти) и трат на обслуживание госдолга, кроме того, временно расходы увеличиваются на 0,5% ВВП для финансирования национальных проектов. Выпадающие нефтегазовые доходы компенсируются из ФНБ, а ненефтегазовые – займами. Включение антициклической надбавки позволило бы увеличить займы и, таким образом, расходы.
Идея ввести такие надбавки в правило обсуждалась и когда оно только принималось, рассказывала Набиуллина в интервью «Ведомостям» в 2018 г.: чтобы сглаживать не только колебания цен на нефть, но и циклические колебания экономики. Но и тогда решили не усложнять правило, говорила Набиуллина.
Увеличивать займы для наращивания антикризисных расходов предлагали многие экономисты. О необходимости сделать правило более гибким во время кризиса говорил и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Но существенно увеличивать госдолг не стоит, предупредила Набиуллина: потенциал для этого есть, но низкий госдолг – конкурентное преимущество России. Пока власти собираются дополнительно занять для компенсации ненефтегазовых доходов от 1,5 до 2% ВВП, говорил Силуанов. И тоже предостерегал от серьезного увеличения займов: «Если в этом году мы должны выплатить по долгам около 700 млрд руб., то через три-четыре года – уже 1,5 трлн, сверх этого надо еще заимствовать для финансирования расходов, не хочется влезать в долговую спираль». «К займам нужно подходить очень аккуратно, в 2020 г. мы планируем привлечь с рынка 4–4,5 трлн руб. [с учетом уже запланированных займов] – это очень много», – говорил он.
ЦБ не планирует напрямую выкупать госдолг, сказала Набиуллина. Обычно это делают страны, которые исчерпали стандартные меры денежной политики, где ключевые ставки близки к нулю или отрицательны, отметила она. О том, что ЦБ мог бы взять на свой баланс часть госдолга либо за счет прямых покупок, либо через операции репо с банками, писал, например, бывший зампредседателя ЦБ и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин в докладе экономистов о мерах поддержки экономики.