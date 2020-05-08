Эльвира Набиуллина выступила за сохранение бюджетного правила

Увеличивать займы для наращивания антикризисных расходов предлагали многие экономисты. О необходимости сделать правило более гибким во время кризиса говорил и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Но существенно увеличивать госдолг не стоит, предупредила Набиуллина: потенциал для этого есть, но низкий госдолг – конкурентное преимущество России. Пока власти собираются дополнительно занять для компенсации ненефтегазовых доходов от 1,5 до 2% ВВП, говорил Силуанов. И тоже предостерегал от серьезного увеличения займов: «Если в этом году мы должны выплатить по долгам около 700 млрд руб., то через три-четыре года – уже 1,5 трлн, сверх этого надо еще заимствовать для финансирования расходов, не хочется влезать в долговую спираль». «К займам нужно подходить очень аккуратно, в 2020 г. мы планируем привлечь с рынка 4–4,5 трлн руб. [с учетом уже запланированных займов] – это очень много», – говорил он.