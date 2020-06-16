В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

Но итоговые цифры промпроизводства не выглядят «ужасными» по сравнению с другими странами, подчеркивает Шибанов. Дальше может быть постепенное медленное восстановление, считает он, поскольку даже в Китае цифры еще не вернулись на уровни до пандемии. Пока по структуре почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности, кроме пищевой и нефтяной, есть некоторое улучшение, говорит Долгин, но оно скорее связано со смягчением ограничений с середины мая. Вторичные эффекты от вероятного сокращения доходов домохозяйств и потребительского спроса будут ограничивать восстановление промышленности в дальнейшем, считает он.