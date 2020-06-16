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В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

Падение зафиксировано во всех основных секторах
Анна Червонная
Андрей Гордеев / Ведомости

За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат. На это повлияли в том числе ограничения, введенные из-за коронавируса, объяснила служба. Падать показатель промышленности начал в апреле ‒ на 6,6% в годовом выражении, тогда как в марте еще сохранялся небольшой рост в 0,3%. 

В мае Росстат зафиксировал падение всех показателей основных секторов. Наибольший спад произошел в сырьевом секторе: добыча полезных ископаемых снизилась на 13,5% годовых, тогда как в апреле снижение было только на 3,2%. Это в основном связано с ограничениями по добыче нефти, которые предполагает сделка ОПЕК+, объясняет Росстат. Водоснабжение, обработка и электроэнергетика упали на 10,9%, 7,2% и 4,1% годовых соответственно. В обработке, как наиболее значимой по выпуску и занятости группе, ситуация по-прежнему тяжелая, но есть намеки на прохождение дна ‒ падение сократилось с -10% годовых в апреле, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. 

Сокращение промышленности могло быть еще более значительным, но часть производств адаптировалась к новым условиям, что частично компенсировало падение в апреле, объясняет Росстат. О незначительном восстановлении в мае, кроме добычи нефти, писали и аналитики ЦМАКП. За месяц вырос индекс PMI, который рассчитывает IHS Markit: он составил 36,2 пункта после апрельских 31,3 пункта, хотя его значения остаются на минимумах с 2008 г.

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Некоторые отрасли, работа которых не останавливалась, смогли нарастить выпуск. Среди таких ‒ производство химии (на 4,4%) а также лекарств (на 22,4%). Зато сильно сократилось, например, производство автомобилей ‒ более чем на 42% годовых. 

Падение промышленности превзошло ожидания аналитиков. Это связано с существенной неопределенностью прогнозов в текущей среде, считает директор финансового центра «Сколково» – РЭШ Олег Шибанов. А также во многом с исполнением Россией обязательств по сокращению нефти, продолжает Долгин: добыча нефти и газа упала на 14,3% в годовом выражении. Еще один фактор давления ‒ ухудшение динамики выпуска в пищевой промышленности из-за прохождения волны ажиотажного спроса, отмечает экономист. 

Но итоговые цифры промпроизводства не выглядят «ужасными» по сравнению с другими странами, подчеркивает Шибанов. Дальше может быть постепенное медленное восстановление, считает он, поскольку даже в Китае цифры еще не вернулись на уровни до пандемии. Пока по структуре почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности, кроме пищевой и нефтяной, есть некоторое улучшение, говорит Долгин, но оно скорее связано со смягчением ограничений с середины мая. Вторичные эффекты от вероятного сокращения доходов домохозяйств и потребительского спроса будут ограничивать восстановление промышленности в дальнейшем, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных