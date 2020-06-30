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Власти запустили пятый участок ЦКАД – от Можайского до Новорижского шоссе

Автомобилисты рискуют постоять на нем в пробках
Ольга Адамчук
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти открыли движение на участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы от Можайского до Новорижского шоссе – всего введено в эксплуатацию 23,5 км автодороги. Это чуть менее 10% протяженности всей дороги (339 км) и практически треть всего пятого участка. При этом 9,5 км были реконструированы и 13,5 км – построены впервые. По трассе будет разрешено движение со скоростью 100 км/ч.

Участок станет крупнейшим открытым участком на ЦКАД. Строительство 76-километрового пятого участка от Киевского до Ленинградского шоссе ведет компания «Аркс» по долгосрочному инвестиционному соглашению. Первый небольшой участок ЦКАД-5 в обход Звенигорода открылся в ноябре 2017 г. А реконструированный (расширенный до четырех полос) 9-километровый участок от деревни Жёдочи до трассы М3 был открыт в конце января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных