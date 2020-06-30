Власти запустили пятый участок ЦКАД – от Можайского до Новорижского шоссе

Власти открыли движение на участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы от Можайского до Новорижского шоссе – всего введено в эксплуатацию 23,5 км автодороги. Это чуть менее 10% протяженности всей дороги (339 км) и практически треть всего пятого участка. При этом 9,5 км были реконструированы и 13,5 км – построены впервые. По трассе будет разрешено движение со скоростью 100 км/ч.