Власти запустили пятый участок ЦКАД – от Можайского до Новорижского шоссе

Власти запустили пятый участок ЦКАД – от Можайского до Новорижского шоссеАвтомобилисты рискуют постоять на нем в пробках
Власти открыли движение на участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы от Можайского до Новорижского шоссе – всего введено в эксплуатацию 23,5 км автодороги. Это чуть менее 10% протяженности всей дороги (339 км) и практически треть всего пятого участка. При этом 9,5 км были реконструированы и 13,5 км – построены впервые. По трассе будет разрешено движение со скоростью 100 км/ч.
Участок станет крупнейшим открытым участком на ЦКАД. Строительство 76-километрового пятого участка от Киевского до Ленинградского шоссе ведет компания «Аркс» по долгосрочному инвестиционному соглашению. Первый небольшой участок ЦКАД-5 в обход Звенигорода открылся в ноябре 2017 г. А реконструированный (расширенный до четырех полос) 9-километровый участок от деревни Жёдочи до трассы М3 был открыт в конце января.