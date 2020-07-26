Каждое третье российское предприятие убыточно

В январе – мае 2020 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 51,6% и составил 3,246 трлн руб. по сравнению с 6,702 трлн руб. в январе – мае 2019 г., свидетельствуют оперативные данные статистического ведомства.