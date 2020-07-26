Каждое третье российское предприятие убыточно

Каждое третье российское предприятие убыточноСуммарная прибыль российских предприятий за год сократилась вдвое
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В январе – мае 2020 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 51,6% и составил 3,246 трлн руб. по сравнению с 6,702 трлн руб. в январе – мае 2019 г., свидетельствуют оперативные данные статистического ведомства.
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