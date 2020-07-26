Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика Эксклюзивно по подписке

Эксперты ВШЭ отнесли Россию к числу благополучных стран по глубине коронакризиса

Дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 5% ВВП
Любовь Маврина
Евгений Разумный / Ведомости

В отличие от финансового кризиса 2008–2009 гг. текущий в большей степени затронул реальный сектор мировой экономики, констатируют эксперты НИУ ВШЭ в своем новом докладе «Экономические и социальные последствия коронавируса в России и в мире». «Сокращение глобального ВВП в 2020 г. прогнозируется на уровне от 5 до 7,1%, тогда как в период предыдущего глобального финансового кризиса спад мирового производства составил в 2009 г. «лишь» 1,7%», – приводят данные Всемирного банка аналитики. Больше всего мировая экономика потеряет из-за рекордного снижения спроса на энергоносители, уменьшения объема мировой торговли (на 18,5% во II квартале 2020 г.), роста безработицы и объемов государственного долга. Все эти факторы повышают риск сползания экономик в долговой кризис и к долгосрочной стагнации ряда секторов, таких как ресторанная индустрия, розничная торговля, отдельные отрасли обрабатывающей промышленности.

Анализ реакции на пандемию стран «большой двадцатки» показывает, что страны с мощной экономикой активнее поддерживали свое население и национальную экономику, чем развивающиеся. Среди лидеров по объему поддержки по отношению к ВВП – Германия, Италия, Япония, Великобритания и Франция. Однако в этих странах пострадавших в меньшей степени поддерживают напрямую за счет бюджета, предпочитая предоставлять госгарантии или использовать другие квазигосударственные инструменты. Лидерами по тратам из бюджета стали США и Австралия, которые использовали как прямые выплаты пострадавшим, так и налоговые льготы. При этом авторы отмечают склонность правительств наиболее развитых стран к более активной и масштабной антикризисной политике. «По оценке МВФ, совокупный планируемый объем финансовой поддержки национальных экономик (в виде прямых бюджетных и налоговых расходов, приобретения активов и обязательств, гарантий и т. п.) составляет около $11 трлн, или 12,5% мирового ВВП», – отмечают аналитики ВШЭ.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных