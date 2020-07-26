Эксперты ВШЭ отнесли Россию к числу благополучных стран по глубине коронакризиса

Эксперты ВШЭ отнесли Россию к числу благополучных стран по глубине коронакризисаДефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне 5% ВВП
В отличие от финансового кризиса 2008–2009 гг. текущий в большей степени затронул реальный сектор мировой экономики, констатируют эксперты НИУ ВШЭ в своем новом докладе «Экономические и социальные последствия коронавируса в России и в мире». «Сокращение глобального ВВП в 2020 г. прогнозируется на уровне от 5 до 7,1%, тогда как в период предыдущего глобального финансового кризиса спад мирового производства составил в 2009 г. «лишь» 1,7%», – приводят данные Всемирного банка аналитики. Больше всего мировая экономика потеряет из-за рекордного снижения спроса на энергоносители, уменьшения объема мировой торговли (на 18,5% во II квартале 2020 г.), роста безработицы и объемов государственного долга. Все эти факторы повышают риск сползания экономик в долговой кризис и к долгосрочной стагнации ряда секторов, таких как ресторанная индустрия, розничная торговля, отдельные отрасли обрабатывающей промышленности.
Анализ реакции на пандемию стран «большой двадцатки» показывает, что страны с мощной экономикой активнее поддерживали свое население и национальную экономику, чем развивающиеся. Среди лидеров по объему поддержки по отношению к ВВП – Германия, Италия, Япония, Великобритания и Франция. Однако в этих странах пострадавших в меньшей степени поддерживают напрямую за счет бюджета, предпочитая предоставлять госгарантии или использовать другие квазигосударственные инструменты. Лидерами по тратам из бюджета стали США и Австралия, которые использовали как прямые выплаты пострадавшим, так и налоговые льготы. При этом авторы отмечают склонность правительств наиболее развитых стран к более активной и масштабной антикризисной политике. «По оценке МВФ, совокупный планируемый объем финансовой поддержки национальных экономик (в виде прямых бюджетных и налоговых расходов, приобретения активов и обязательств, гарантий и т. п.) составляет около $11 трлн, или 12,5% мирового ВВП», – отмечают аналитики ВШЭ.