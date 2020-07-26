Эксперты ВШЭ отнесли Россию к числу благополучных стран по глубине коронакризиса

Анализ реакции на пандемию стран «большой двадцатки» показывает, что страны с мощной экономикой активнее поддерживали свое население и национальную экономику, чем развивающиеся. Среди лидеров по объему поддержки по отношению к ВВП – Германия, Италия, Япония, Великобритания и Франция. Однако в этих странах пострадавших в меньшей степени поддерживают напрямую за счет бюджета, предпочитая предоставлять госгарантии или использовать другие квазигосударственные инструменты. Лидерами по тратам из бюджета стали США и Австралия, которые использовали как прямые выплаты пострадавшим, так и налоговые льготы. При этом авторы отмечают склонность правительств наиболее развитых стран к более активной и масштабной антикризисной политике. «По оценке МВФ, совокупный планируемый объем финансовой поддержки национальных экономик (в виде прямых бюджетных и налоговых расходов, приобретения активов и обязательств, гарантий и т. п.) составляет около $11 трлн, или 12,5% мирового ВВП», – отмечают аналитики ВШЭ.