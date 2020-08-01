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Минэкономразвития опровергло введение нового налога в России

Ранее СМИ обратили внимание на документ о едином оборотном налоге в размере 6,2%
Артем Гирш
Андрей Гордеев, Евгений Разумный / Ведомости

Правительство не обсуждало тему введения оборотного налога, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», – говорится в сообщении. Такое предложение включено в план, потому что «оно поступило и по правилам должно быть учтено, однако это позиция автора предложения, а не министерства».

О том, что правительство не планировало вводить новый налог, заявил и министр экономического развития России Максим Решетников. «Ни на каких правительственных уровнях тема, что будет введен новый налог, "кипящая" в СМИ 1 августа, не обсуждалась и не готовилась к обсуждению», – написал Решетников в своем Instagram. По его словам, ложная информация появилась в СМИ по ошибке.

30 июля на портале нормативных и правовых актов был опубликован документ, подготовленный Минэкономразвития. По данным ТАСС, в нем содержалось предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения. На момент публикации материала такого положения на портале проектов не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных