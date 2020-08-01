Минэкономразвития опровергло введение нового налога в России

Минэкономразвития опровергло введение нового налога в РоссииРанее СМИ обратили внимание на документ о едином оборотном налоге в размере 6,2%
Правительство не обсуждало тему введения оборотного налога, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», – говорится в сообщении. Такое предложение включено в план, потому что «оно поступило и по правилам должно быть учтено, однако это позиция автора предложения, а не министерства».
О том, что правительство не планировало вводить новый налог, заявил и министр экономического развития России Максим Решетников. «Ни на каких правительственных уровнях тема, что будет введен новый налог, "кипящая" в СМИ 1 августа, не обсуждалась и не готовилась к обсуждению», – написал Решетников в своем Instagram. По его словам, ложная информация появилась в СМИ по ошибке.
30 июля на портале нормативных и правовых актов был опубликован документ, подготовленный Минэкономразвития. По данным ТАСС, в нем содержалось предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов для реализации принципа равенства налогообложения. На момент публикации материала такого положения на портале проектов не было.