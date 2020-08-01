Минэкономразвития опровергло введение нового налога в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», – говорится в сообщении. Такое предложение включено в план, потому что «оно поступило и по правилам должно быть учтено, однако это позиция автора предложения, а не министерства».