Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Чтобы получать первоочередную адресную поддержку от государства, организации и индивидуальные предприниматели должны быть заняты в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Вид деятельности определяют по основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ. Перечень отраслей был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений и др. МСБ из перечня наиболее пострадавших отраслей мог претендовать на отсрочку арендных и налоговых платежей (за исключением НДС), получение беспроцентных кредитов на выплату МРОТ сотрудникам и др.