Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплатыЭто поможет 1,2 млн занятых, считает бизнес-омбудсмен
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб). Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель бизнес-омбудсмена.
В письме говорится, что продление выплат позволит помочь порядка 1,2 млн занятых, при этом на реализацию понадобится около 22 млрд руб. бюджетных средств.
Прямые субсидии в размере МРОТ стали одной из самых эффективных мер по поддержке бизнеса, отмечает автор письма. Они позволили сохранить занятость на предприятиях, работа которых была приостановлена из-за ограничительных мер в апреле – мае текущего года. При этом во многих регионах режим ограничений был продлен еще и на два летних месяца – июнь и июль, говорится в письме.
«Согласно данным, предоставленным уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 000 субъектов МСП в отраслях, признанных пострадавшими (от пандемии коронавируса – прим. ред.), в июле порядка 188 000 таких предприятий», – указано в письме. Титов отметил, что для предприятий, которые остановили свою деятельность в июне – июле, прямые субсидии на зарплаты на федеральном уровне не предусмотрены.
Согласно данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена, выручка за июнь 2020 г. у большинства компаний (55,3%) снизилась вдвое по сравнению с июнем прошлого года. Основными трудностями, с которыми столкнулся бизнес, стали невозможность платить зарплату, налоги и арендную плату.
Ранее ЦБ дал прогноз по снижению ВВП России в 2020 г. на 5,5% на фоне распространения коронавирусной инфекции. Для восстановления экономики правительство приняло три пакета мер антикризисной поддержки. Два из них будут стоить 2,8% ВВП, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Еще один пакет оценивался в 800 млрд руб., писали «Ведомости».
Чтобы получать первоочередную адресную поддержку от государства, организации и индивидуальные предприниматели должны быть заняты в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Вид деятельности определяют по основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ. Перечень отраслей был определен правительством 30 марта и позднее дополнялся. В него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений и др. МСБ из перечня наиболее пострадавших отраслей мог претендовать на отсрочку арендных и налоговых платежей (за исключением НДС), получение беспроцентных кредитов на выплату МРОТ сотрудникам и др.