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Ритейлеры и курьеры вышли из кризиса с прибылью

В июне российские компании стали увеличивать выручку и наращивать прибыль
Екатерина Шохина
О росте выручки по итогам первого полугодия сообщили все крупные ритейлеры /Евгений Разумный / Ведомости

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в июне составил 1,06 трлн руб., что почти на треть превысило майский показатель (736,9 млрд руб.). При этом доля убыточных предприятий к началу июля составила 35,3% (по итогам пяти первых месяцев года их было чуть больше – 36%), доля прибыльных – 64,7%. «В первом полугодии 2020 г. 35 300 организаций получили прибыль в размере 6985,7 млрд руб., 19 300 организаций имели убыток на сумму 2676,8 млрд руб.», – отмечается в сообщении статведомства.

Больше всего прибыльных компаний оказалось в сельском хозяйстве (78,5%), оптовой и розничной торговле (75,9%), грузовых перевозках (71,9%), сфере курьерских и почтовых доставок (69,6%). Убыточных – в сфере пассажирских перевозок (78,6%) и добыче угля (57,5%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных