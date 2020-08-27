Ритейлеры и курьеры вышли из кризиса с прибылью

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в июне составил 1,06 трлн руб., что почти на треть превысило майский показатель (736,9 млрд руб.). При этом доля убыточных предприятий к началу июля составила 35,3% (по итогам пяти первых месяцев года их было чуть больше – 36%), доля прибыльных – 64,7%. «В первом полугодии 2020 г. 35 300 организаций получили прибыль в размере 6985,7 млрд руб., 19 300 организаций имели убыток на сумму 2676,8 млрд руб.», – отмечается в сообщении статведомства.