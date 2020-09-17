Давление на рубль ослабнет к концу года

При этом отток капитала в апреле – июне составил лишь $13,3 млрд – почти в 5,5 раза меньше, чем, например, в IV квартале 2014 г., когда за рубеж было выведено $72,2 млрд. Положительную роль здесь сыграло введение карантинных мер, из-за которых резко сократился импорт и возросла безработица, приведшая к уменьшению перевода денег за границу мигрантами. А вот после того как большинство противоэпидемиологических мер было отменено и экономические показатели устремились к докризисному уровню, рубль начал дешеветь, несмотря на рост нефтяных цен. Причина – на фоне обострения геополитической ситуации усилился отток капитала.