Давление на рубль ослабнет к концу года

Давление на рубль ослабнет к концу годаЕсли не реализуются политические риски, рубль должен подорожать, считают эксперты
В IV квартале 2020 г. действие ключевых факторов, которые сегодня играют на снижение курса рубля, – увеличение импортных, финансовых и миграционных потоков – сойдет на нет и курс рубля вырастет, прогнозируют в Sberbank Investment Research (SIR), аналитическом управлении Сбербанка.
Как отмечается в отчете SIR, по сравнению с кризисами 1998, 2008 и 2014 гг., сопровождавшимися значительным ослаблением национальной валюты и мощным оттоком капитала, коронавирусный кризис выглядит парадоксально. Прежде всего поражает неожиданная для многих устойчивость рубля в первые месяцы пандемии: курс лишь немного снизился, даже когда цена на нефть марки Urals приближалась к $10 за баррель.
При этом отток капитала в апреле – июне составил лишь $13,3 млрд – почти в 5,5 раза меньше, чем, например, в IV квартале 2014 г., когда за рубеж было выведено $72,2 млрд. Положительную роль здесь сыграло введение карантинных мер, из-за которых резко сократился импорт и возросла безработица, приведшая к уменьшению перевода денег за границу мигрантами. А вот после того как большинство противоэпидемиологических мер было отменено и экономические показатели устремились к докризисному уровню, рубль начал дешеветь, несмотря на рост нефтяных цен. Причина – на фоне обострения геополитической ситуации усилился отток капитала.
Однако, по мнению руководителя SIR Ярослава Лисоволика, в ближайшее время «восстановление экономики, которое мы сейчас наблюдаем после стремительного спада, вероятно, будет утрачивать импульс, а следовательно, замедлится рост импорта товаров, занятости и объема денежных переводов». Это, на его взгляд, означает, что в последние месяцы года динамика национальной валюты «в большей степени будет зависеть от самочувствия российской и мировой экономик, а также от геополитических рисков».
Большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов в целом согласны с главой SIR. «Восстановление экономики вернется к долгосрочному тренду, ведь невозможно расти двузначными темпами в течение длительного периода, – считает Эдуард Лушин, заместитель предправления, начальник казначейства СДМ-банка. – Острая фаза падения экономик сменилась не менее резким отскоком, но тренды последних лет остаются в силе. На наш взгляд, для многих иностранных инвесторов важную роль играют предстоящие выборы в США и большая часть фондов предпочитают переждать этот период в кэше. При этом многие риски уже заложены в текущих котировках рубля. И мы смотрим на перспективы валютного курса скорее позитивно: вероятно, в IV квартале мы вернемся к уровням 72–73 руб./$».
Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА», тоже считает, что в дальнейшем рост экономики «будет идти медленнее, а с падением госрасходов рост станет еще и неуверенным». При этом в отношении курса рубля он более оптимистичен: «Если не реализуются санкционные риски и не возникнет сильных потрясений для развивающихся рынков, к концу года мы увидим доллар ниже 70 руб.».
Аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа Аналитического кредитного рейтингового агентства Ростислав Ерзин связывает возможное торможение роста экономики с тем, что перспектива второй волны пандемии весьма вероятна, а это может привести к усилению карантинных мер и, соответственно, негативно скажется на динамике отраслей. Что же касается курса национальной валюты, то, по его мнению, на рубль «по-прежнему оказывают существенное влияние цены на нефть, а также риски новых санкций против России. Оба эти фактора могут привести к ослаблению национальной валюты».