Промышленность снова тормозит

Промышленность снова тормозитВ августе сырьевые отрасли наконец возобновили рост, зато в обработке наметилась стагнация
Объем промпроизводства в августе вырос на 2,9% по сравнению с июлем, однако оказался на 7,2% ниже прошлогоднего показателя. С исключением сезонного и календарного факторов рост к июлю составил 0,5%, сообщает Росстат.
По данным статведомства, «в августе 2020 г. все виды экономической деятельности, включаемые в расчет индекса промышленного производства, показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост показал сырьевой сектор – на 5,2% к июлю 2020 г.». В обрабатывающих отраслях объем выпуска за месяц вырос на 1,2%.
«Официальная статистика показывает, что положительная динамика наблюдается уже по огромному числу промышленных видов деятельности, однако промышленные индексы в годовом исчислении до сих пор снижаются, – отмечает заместитель руководителя департамента исследований ТЭКа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Евгений Рудаков. – Дело в том, что определяющее влияние на динамику промышленных индексов оказывает ТЭК, производство во всех отраслях которого год к году продолжает сокращаться. Именно поэтому рост промышленных индексов будет возможен только тогда, когда снова начнет расти добыча нефти и газа, т. е. начнутся месяцы с низкой базой для расчета прироста год к году».
При этом, подчеркивает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, если в начале лета промышленный рост тормозили сырьевые секторы и ускоряли секторы обрабатывающей промышленности, то к концу лета тенденции поменялись: добыча нефти и газа по отношению к предыдущему месяцу стала расти, а в обработке наметилось торможение и в ряде секторов – даже спад. К примеру, производство нефти и газа выросло на 5,3%, а выпуск легковых автомобилей, напротив, сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 27,1%.
«Главным фактором, оказавшим влияние на динамику нефтедобычи, стало снижение с августа 2020 г. обязательств для России в рамках новой сделки ОПЕК+ с 18% от базового уровня (11 млн барр./сутки) до 14%», – отмечают экономисты ИПЕМа. Росту экспорта газа способствовали активное заполнение европейских ПХГ и цены на газ, находящиеся на глобальных исторических минимумах. «Последний раз столь низкие цены на газ, как в мае – июле 2020 г., наблюдались в 70-х гг. прошлого века, т. е. более 40 лет назад», – отмечают в ИПЕМе.
Откат в цветной металлургии (минус 4,5% в алюминии и минус 4,2% в производстве золота) Сальников объясняет сокращением экспорта, в автомобилестроении – окончанием отложенного спроса. «Автопроизводители в июле явно переоценили скорость восстановления потребительского спроса – быстро наращивали производство, а в августе, наоборот, стали сокращать», – подчеркивает Сальников. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей в августе снизились на 0,5% по сравнению с прошлым годом после роста на 6,8% в июле.
«В целом же отрасли, которые сильно просели в разгар пандемии и наверстывали упущенное в начале лета, исчерпали потенциал восстановления. Отложенный спрос завершился, а мощных новых драйверов роста пока нет», – отмечает Сальников. Примечательный феномен летних месяцев – сохранение превышения прошлогодних объемов производства потребительских товаров повседневного спроса (как продовольственных, так и непродовольственных). «Однако в его основе – многократно меньшие масштабы выездного туризма, так что рассчитывать на сохранение такой ситуации в условиях просевших доходов населения не приходится», – говорит экономист. Вместо поездок на отдых за границу и траты своих сбережений за рубежом россияне радовали себя шопингом на родине. Так, производство кондитерских изделий, по данным Росстата, в августе выросло по сравнению с июлем на 10,8%, а производство обуви – на 13,8%.