Промышленность снова тормозит

«В целом же отрасли, которые сильно просели в разгар пандемии и наверстывали упущенное в начале лета, исчерпали потенциал восстановления. Отложенный спрос завершился, а мощных новых драйверов роста пока нет», – отмечает Сальников. Примечательный феномен летних месяцев – сохранение превышения прошлогодних объемов производства потребительских товаров повседневного спроса (как продовольственных, так и непродовольственных). «Однако в его основе – многократно меньшие масштабы выездного туризма, так что рассчитывать на сохранение такой ситуации в условиях просевших доходов населения не приходится», – говорит экономист. Вместо поездок на отдых за границу и траты своих сбережений за рубежом россияне радовали себя шопингом на родине. Так, производство кондитерских изделий, по данным Росстата, в августе выросло по сравнению с июлем на 10,8%, а производство обуви – на 13,8%.