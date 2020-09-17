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Промышленность снова тормозит

В августе сырьевые отрасли наконец возобновили рост, зато в обработке наметилась стагнация
Екатерина Шохина
Евгений Разумный / Ведомости

Объем промпроизводства в августе вырос на 2,9% по сравнению с июлем, однако оказался на 7,2% ниже прошлогоднего показателя. С исключением сезонного и календарного факторов рост к июлю составил 0,5%, сообщает Росстат.

По данным статведомства, «в августе 2020 г. все виды экономической деятельности, включаемые в расчет индекса промышленного производства, показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост показал сырьевой сектор – на 5,2% к июлю 2020 г.». В обрабатывающих отраслях объем выпуска за месяц вырос на 1,2%.

«Официальная статистика показывает, что положительная динамика наблюдается уже по огромному числу промышленных видов деятельности, однако промышленные индексы в годовом исчислении до сих пор снижаются, – отмечает заместитель руководителя департамента исследований ТЭКа Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Евгений Рудаков. – Дело в том, что определяющее влияние на динамику промышленных индексов оказывает ТЭК, производство во всех отраслях которого год к году продолжает сокращаться. Именно поэтому рост промышленных индексов будет возможен только тогда, когда снова начнет расти добыча нефти и газа, т. е. начнутся месяцы с низкой базой для расчета прироста год к году».

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Август стал самым оптимистичным месяцем для промышленности за 1,5 года

При этом, подчеркивает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, если в начале лета промышленный рост тормозили сырьевые секторы и ускоряли секторы обрабатывающей промышленности, то к концу лета тенденции поменялись: добыча нефти и газа по отношению к предыдущему месяцу стала расти, а в обработке наметилось торможение и в ряде секторов – даже спад. К примеру, производство нефти и газа выросло на 5,3%, а выпуск легковых автомобилей, напротив, сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 27,1%.

«Главным фактором, оказавшим влияние на динамику нефтедобычи, стало снижение с августа 2020 г. обязательств для России в рамках новой сделки ОПЕК+ с 18% от базового уровня (11 млн барр./сутки) до 14%», – отмечают экономисты ИПЕМа. Росту экспорта газа способствовали активное заполнение европейских ПХГ и цены на газ, находящиеся на глобальных исторических минимумах. «Последний раз столь низкие цены на газ, как в мае – июле 2020 г., наблюдались в 70-х гг. прошлого века, т. е. более 40 лет назад», – отмечают в ИПЕМе.

Откат в цветной металлургии (минус 4,5% в алюминии и минус 4,2% в производстве золота) Сальников объясняет сокращением экспорта, в автомобилестроении – окончанием отложенного спроса. «Автопроизводители в июле явно переоценили скорость восстановления потребительского спроса – быстро наращивали производство, а в августе, наоборот, стали сокращать», – подчеркивает Сальников. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей в августе снизились на 0,5% по сравнению с прошлым годом после роста на 6,8% в июле.

«В целом же отрасли, которые сильно просели в разгар пандемии и наверстывали упущенное в начале лета, исчерпали потенциал восстановления. Отложенный спрос завершился, а мощных новых драйверов роста пока нет», – отмечает Сальников. Примечательный феномен летних месяцев – сохранение превышения прошлогодних объемов производства потребительских товаров повседневного спроса (как продовольственных, так и непродовольственных). «Однако в его основе – многократно меньшие масштабы выездного туризма, так что рассчитывать на сохранение такой ситуации в условиях просевших доходов населения не приходится», – говорит экономист. Вместо поездок на отдых за границу и траты своих сбережений за рубежом россияне радовали себя шопингом на родине. Так, производство кондитерских изделий, по данным Росстата, в августе выросло по сравнению с июлем на 10,8%, а производство обуви – на 13,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных