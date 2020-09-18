Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса возобновил рост

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса возобновил ростНо остается в зоне снижения, свидетельствуют данные за август
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в августе возобновил рост после падения в июле, свидетельствуют данные индекса, который рассчитывается Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и Magram Market Research на основе опросов предпринимателей (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Показатель индекса RSBI в августе вырос на 2,8 п. п. по отношению к июлю и достиг 47 п. Индекс выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о снижении. Последний раз индекс выше 50 пунктов был зафиксирован в январе этого года.
В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1629 компаний сектора МСБ из всех регионов России. Больше половины (60%) опрошенных компаний малого и среднего бизнеса сообщили о падении выручки в августе в годовом выражении. В июле данный показатель составлял 69%.
В III квартале снижения выручки ожидают 29% предпринимателей. Это прежде всего связано с неопределенными сценариями развития пандемии и ее влияния на экономику страны: на фоне снижения платежеспособного спроса компании не исключают вероятность прихода второй волны и ограничений, связанных с ней, говорится в исследовании.
По данным Росстата, на торговлю и услуги приходится более 80% оборота МСБ в России. Многие компании по время пандемии уменьшали расходы за счет сокращения персонала. В августе о сокращении штата сотрудников сообщили 19% опрошенных, в июле был зафиксирован аналогичный показатель. Доля компаний, принимавших на работу новых сотрудников, также не изменилась по сравнению с июлем и составила 8%, отмечается в исследовании.
«Некоторые предприниматели, ориентируясь на текущие экономические условия, изменили или расширили род деятельности, адаптировали свои бизнес- модели к текущей ситуации: добавили новые услуги к уже существующему бизнесу, например, наладили сервис доставки, пересмотрели ассортимент товаров или услуг, сократили арендуемые площади», – объяснил рост индекса директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.
Дальнейший рост деловой активности МСБ будет зависеть от принимаемых мер поддержки со стороны правительства, считает президент «Опоры России» Александр Калинин.