Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса возобновил рост

По данным Росстата, на торговлю и услуги приходится более 80% оборота МСБ в России. Многие компании по время пандемии уменьшали расходы за счет сокращения персонала. В августе о сокращении штата сотрудников сообщили 19% опрошенных, в июле был зафиксирован аналогичный показатель. Доля компаний, принимавших на работу новых сотрудников, также не изменилась по сравнению с июлем и составила 8%, отмечается в исследовании.