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Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса возобновил рост

Но остается в зоне снижения, свидетельствуют данные за август
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в августе возобновил рост после падения в июле, свидетельствуют данные индекса, который рассчитывается Промсвязьбанком совместно с «Опорой России» и Magram Market Research на основе опросов предпринимателей (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Показатель индекса RSBI в августе вырос на 2,8 п. п. по отношению к июлю и достиг 47 п. Индекс выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже – о снижении. Последний раз индекс выше 50 пунктов был зафиксирован в январе этого года.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1629 компаний сектора МСБ из всех регионов России. Больше половины (60%) опрошенных компаний малого и среднего бизнеса сообщили о падении выручки в августе в годовом выражении. В июле данный показатель составлял 69%.

В III квартале снижения выручки ожидают 29% предпринимателей. Это прежде всего связано с неопределенными сценариями развития пандемии и ее влияния на экономику страны: на фоне снижения платежеспособного спроса компании не исключают вероятность прихода второй волны и ограничений, связанных с ней, говорится в исследовании.

По данным Росстата, на торговлю и услуги приходится более 80% оборота МСБ в России. Многие компании по время пандемии уменьшали расходы за счет сокращения персонала. В августе о сокращении штата сотрудников сообщили 19% опрошенных, в июле был зафиксирован аналогичный показатель. Доля компаний, принимавших на работу новых сотрудников, также не изменилась по сравнению с июлем и составила 8%, отмечается в исследовании.

«Некоторые предприниматели, ориентируясь на текущие экономические условия, изменили или расширили род деятельности, адаптировали свои бизнес- модели к текущей ситуации: добавили новые услуги к уже существующему бизнесу, например, наладили сервис доставки, пересмотрели ассортимент товаров или услуг, сократили арендуемые площади», – объяснил рост индекса директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

Дальнейший рост деловой активности МСБ будет зависеть от принимаемых мер поддержки со стороны правительства, считает президент «Опоры России» Александр Калинин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных