Накопительные пенсии предложили отменить

По мнению эксперта, предложение профсоюзов выглядит нелогичным хотя бы потому, что принципиально меняет саму идею пенсии и возвращает нас в некотором роде к советской модели, когда пенсия была пособием по безработице и старости и формировалась исключительно на основе бюджетных выплат. «Нынешняя интерпретация термина «пенсия» – это скорее выплата по утраченному заработку, которая может формироваться как из бюджета, так и из иных источников, – объясняет Баранов. – Сейчас у большинства граждан пенсия формируется из пенсионных взносов. Профсоюзы, предлагая отказаться от накопительной части пенсии, рассматривают эти деньги скорее как депозит, что никак не соотносится с идеей формирования ресурсов для замены утраченного заработка».