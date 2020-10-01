Накопительные пенсии предложили отменить

Накопительные пенсии предложили отменитьПрофсоюзы хотят исключить их из системы государственного пенсионного страхования
Федерация независимых профсоюзов России предложила исключить накопительную пенсию из системы государственного обязательного пенсионного страхования (ОПС). Соответствующая инициатива сформулирована в письме, направленном в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии предложено прекратить, радикально решив тем самым проблему с заморозкой накопительной части пенсии. Напомним, с 2014 г. все 22% страховых взносов направляются на формирование страховой пенсии, которая идет на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее на накопительную пенсию шло 6% из 22%.
Эксперты новую инициативу профсоюзов оценили весьма скептично. «Во-первых, они уже не в первый раз это предлагают; во-вторых, такие вопросы должны рассматриваться в рамках всей реорганизации обязательного пенсионного страхования, а это сейчас не в приоритетах правительства», – убежден Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА».
Более того, сформулированная в письме идея выглядит незавершенной. «Не очень понятен смысл этого предложения в части того, что это реально может дать пенсионерам и пенсионной системе, – считает Юрий Горлин, заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. – Новые поступления страховых взносов на формирование накопительной пенсии последние шесть лет отсутствуют. Сформированные к настоящему времени пенсионные накопления управляются НПФ и ГУК в соответствии с правилами инвестирования для ОПС. От того, где будет этот компонент, мало что поменяется».
Если же правительство решит пойти навстречу профсоюзам и начнет серьезно рассматривать вопрос об отмене накопительной части пенсии, ситуация окажется на грани социального взрыва. «Для населения, которое привыкло в основном класть деньги на депозит, отмена возможности формировать пенсию существенно повлияет на уровень жизни в будущем, – отмечает Александр Баранов, директор департамента риск-менеджмента «Ай кью джи управление активами». – Если вместо пенсии предложить людям ИИС (индивидуальные инвестиционные счета) или другие инвестиционные инструменты, многие просто этого не поймут. Потребуется дорогостоящий и длительный финансовый ликбез, переделка сознания обывателя, который не готов к отказу от накопительных пенсий».
По мнению эксперта, предложение профсоюзов выглядит нелогичным хотя бы потому, что принципиально меняет саму идею пенсии и возвращает нас в некотором роде к советской модели, когда пенсия была пособием по безработице и старости и формировалась исключительно на основе бюджетных выплат. «Нынешняя интерпретация термина «пенсия» – это скорее выплата по утраченному заработку, которая может формироваться как из бюджета, так и из иных источников, – объясняет Баранов. – Сейчас у большинства граждан пенсия формируется из пенсионных взносов. Профсоюзы, предлагая отказаться от накопительной части пенсии, рассматривают эти деньги скорее как депозит, что никак не соотносится с идеей формирования ресурсов для замены утраченного заработка».
Табах допускает, что при отмене накопительной части будущие поколения пенсионеров, возможно, и получат выгоду, но только не те, кому сейчас пытаются навязать такое решение. «Если накопления переведут в разумную систему добровольных накоплений с налоговыми стимулами и софинансированием работодателями, то это будет плюс и выгода», – предложил свой вариант решения проблемы Табах.
Между тем ряд экспертов видит здравое зерно в позиции профсоюзов. «Предложение исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент, вероятнее всего, свидетельствует о желании упростить систему исчисления пенсионных накоплений и сделать ее прозрачнее и понятнее, – предполагает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам». – Так как единых норм, регулирующих порядок начисления накопительной пенсии, до сих пор не существует и для каждого элемента применяются разные подходы, здесь сейчас царит неразбериха».
Министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что отменять накопительную часть пенсии нужно только после создания в стране системы добровольных пенсионных накоплений. По его словам, людям нужно сначала «создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов».