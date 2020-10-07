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Владельцам КИКов готовят кнут и пряник

Перейти на фиксированный налог окажется выгоднее, чем прятать активы и получить штраф
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

Минфин представил в правительство законопроект о поправках в Налоговый кодекс, дающих россиянам, владеющим иностранными компаниями, возможность перейти на уплату фиксированного налога в размере 5 млн руб. без предоставления финансовой отчетности контролируемых иностранных компаний (КИК). Этим же документом вводится штраф в размере 5 млн руб. за непредставление информации (или представление неполной информации) о КИК.

Согласно официальному определению, КИК – это организация – не резидент России, которую прямо или косвенно контролирует российский налоговый резидент. При этом российский гражданин, владеющий долями иностранных компаний в виде имущества или ценных бумаг, должен уплачивать налог с прибыли в России. Главная сложность – определение налоговой базы для уплаты такого налога. «Презюмируется, что прибыль КИК – это почти что доход бенефициара и с него нужно уплатить налог в России, – указывает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. – Но надо понимать, что налог, уплаченный самой КИК со своей прибыли на территории государства своего резидентства, вычитается из налога, уплачиваемого бенефициаром КИК с ее прибыли в России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных