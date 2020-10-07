Владельцам КИКов готовят кнут и пряник

Согласно официальному определению, КИК – это организация – не резидент России, которую прямо или косвенно контролирует российский налоговый резидент. При этом российский гражданин, владеющий долями иностранных компаний в виде имущества или ценных бумаг, должен уплачивать налог с прибыли в России. Главная сложность – определение налоговой базы для уплаты такого налога. «Презюмируется, что прибыль КИК – это почти что доход бенефициара и с него нужно уплатить налог в России, – указывает управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. – Но надо понимать, что налог, уплаченный самой КИК со своей прибыли на территории государства своего резидентства, вычитается из налога, уплачиваемого бенефициаром КИК с ее прибыли в России».