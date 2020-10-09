Россияне полюбили доставку еды на дом

Россияне полюбили доставку еды на домТормоз для расширения интернет-торговли – страх утечки персональных данных
Борьба между онлайн- и офлайн-каналами продаж в рознице продолжается, но во время карантина интернет-покупки получили преимущество, и продавцы смогли им воспользоваться. Такой вывод делают аналитики международной консалтинговой компании Deloitte в новом исследовании потребительских предпочтений россиян, составленном на основе широкомасштабного анкетирования.
Значительное снижение потребительской активности во время самоизоляции закономерно коснулось офлайн-магазинов: покупки обуви и одежды в обычных магазинах сократились на 24%, электроники и бытовой техники – на 18%, косметики и парфюмерии – на 16%. Исключением стали продукты питания: поскольку продуктовые магазины не прекращали работу, а некоторые продовольственные товары оказались в дефиците и заметно подорожали, 21% россиян увеличили расходы в этой категории за три месяца эпидемии. В результате сегодня 72% россиян приобретают продукты питания в обычных магазинах, хотя только 39% респондентов утверждают, что не чувствуют там угрозу здоровью.
Примечательно, что планируют совершать больше покупок в онлайн-магазинах тоже 39% россиян. Вдвое меньше (19%) респондентов, напротив, намереваются снизить покупки в онлайн-магазинах после окончания эпидемии. Одна из причин – беспокойство за сохранность своих данных во время покупок через интернет (об этом заявили 57% россиян). Но главное – россияне просто любят ходить по магазинам: 31% опрошенных заявили, что заходят в них даже тогда, когда в этом нет необходимости. Не стало сюрпризом и то, что женщины значительно чаще, чем мужчины, любят ходить по магазинам без конкретной цели (38% против 23%). Вполне ожидаемо также, что по мере увеличения дохода наблюдается тенденция роста доли любителей шопинга – от 25 до 41%. 47% респондентов любят ходить по магазинам, но посещают их только при необходимости. 21% россиян не любят ходить по магазинам, при этом 2% отказываются их посещать даже в случае необходимости.
Зато доставкой еды на дом россияне увлеклись всерьез и надолго: практически 9 из 10 респондентов, которые во время режима самоизоляции пользовались такими сервисами, планируют продолжить делать это и после окончания карантина. При этом каждый второй заявил, что не готов переплачивать дополнительные деньги за доставку продуктов на дом.
В среднем россияне большую часть своего бюджета тратят на питание (31%), но больше половины (55%) респондентов стараются экономить на этой категории товаров, приобретая из нее наиболее дешевые товары.
Еще одним проявлением склонности россиян к экономии выступает их любовь к распродажам. Высокой популярностью пользуются «черная пятница» и «киберпонедельник»: во время проведения этих акций покупки совершил каждый третий респондент. Также были популярны новогодние распродажи (32%) и распродажи, прошедшие в апреле – мае 2020 г. (29%). А вот межсезонные распродажи не особо популярны: в таких акциях принимали участие только 19% респондентов.
В период распродаж в обычных магазинах за полугодие, предшествующее опросу, россияне чаще всего приобретали продукты питания (61%), бытовую химию (55%) и алкогольную продукцию (55%). В интернете – одежду и обувь (37%), электронику и бытовую технику (37%), косметику (31%), детские товары (28%) и парфюмерию (26%). Как выяснили аналитики Deloitte, женщины чаще мужчин совершают покупки в период распродаж (75% против 69%), а жители Москвы и Санкт-Петербурга участвуют в распродажах реже, чем жители глубинки.
Возможно, стремление россиян к экономии приводит к большому количеству жалоб на некачественный или контрафактный товар. 38% респондентов заявили, что сталкивались с некачественными (бракованными или испорченными) товарами в последние полгода. Чаще всего это были продукты питания (21%), готовая еда (17%), одежда и обувь (13%), говорится в исследовании Deloitte.
На контрафактную продукцию жалуются меньше (28%), причем чаще всего подделки обнаруживались среди алкогольной продукции (12%), одежды и обуви (11%), а также парфюмерии (11%). «28% – это общая доля респондентов, которые сталкивались с контрафактной продукцией, тогда как для каждой конкретной категории данный показатель значительно ниже», – поясняет партнер Deloitte Оксана Жупина. По ее словам, несмотря на большое число выявленного контрафакта среди алкогольной продукции, его доля сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом. «Россияне исторически не обладают высоким уровнем доверия магазинам при покупке алкоголя, – замечает Жупина. – В этом году в среднем (для всех магазинов, продающих алкоголь) 58% респондентов обеспокоены возможностью приобрести контрафактную продукцию».
Главными причинами контрафакта в Deloitte называют «недостаточную проработанность механизмов контроля ввоза, производства и оборота контрафактной продукции и готовность потребителя покупать контрафакт, поскольку стоимость его значительно ниже настоящей продукции».
Напомним, именно товары, среди которых высок процент контрафакта, со второго полугодия этого года подлежат маркировке. В 2020 г. обязательную маркировку распространили на сигареты, обувь, одежду, белье, шины, еще по ряду товаров она стартует в 2021 г. Ожидается, что это сделает продажу подделок невозможной. «Доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась с 15,5 до 10,5%, поступления в бюджет акцизных сборов за семь месяцев увеличились на 54 млрд руб., – приводит пример успешного внедрения маркировки представитель ЦРПТ, официального оператора маркировки в России. – По обуви маркетинговые исследования оценивали рынок в 400–450 млн пар. Маркировка обязала продавцов легализоваться, в оборот введено около 1,4 млрд пар».
Как подсчитали в Deloitte, в среднем по всем категориям товаров 63% россиян положительно относятся к введению обязательной маркировки, особенно к маркировке лекарственных препаратов (75% положительных оценок), молочной продукции (71%) и парфюмерии (69%).