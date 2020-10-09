Россияне полюбили доставку еды на дом

Примечательно, что планируют совершать больше покупок в онлайн-магазинах тоже 39% россиян. Вдвое меньше (19%) респондентов, напротив, намереваются снизить покупки в онлайн-магазинах после окончания эпидемии. Одна из причин – беспокойство за сохранность своих данных во время покупок через интернет (об этом заявили 57% россиян). Но главное – россияне просто любят ходить по магазинам: 31% опрошенных заявили, что заходят в них даже тогда, когда в этом нет необходимости. Не стало сюрпризом и то, что женщины значительно чаще, чем мужчины, любят ходить по магазинам без конкретной цели (38% против 23%). Вполне ожидаемо также, что по мере увеличения дохода наблюдается тенденция роста доли любителей шопинга – от 25 до 41%. 47% респондентов любят ходить по магазинам, но посещают их только при необходимости. 21% россиян не любят ходить по магазинам, при этом 2% отказываются их посещать даже в случае необходимости.