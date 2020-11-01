НАУФОР предложила ввести льготы для покупателей российских евробондов

Также у представителя «Фридом финанс» вызывает скепсис и идея освободить от налогообложения доходы физлиц по облигациям российских компаний, полученные в связи с изменением курса валют. Александр Баранов, директор департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами», считает, что в случае реализации предложений НАУФОР «для ряда инвесторов, и в первую очередь для физлиц, будет упрощена работа с еврооблигациями российских компаний и банков». «Изменения позволят развить рынок евробондов внутри российской юрисдикции, повысят ликвидность и емкость нашего фондового рынка», – считает Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА». Однако Минфин, по его мнению, может негативно отреагировать на эти инициативы, поскольку они затрагивают налоговые доходы бюджета.