НАУФОР предложила ввести льготы для покупателей российских евробондов

НАУФОР предложила ввести льготы для покупателей российских евробондовЭксперты сомневаются, что Минфин на это согласится
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением внести в законодательство ряд изменений, нацеленных на развитие внутреннего рынка корпоративных облигаций, сообщили в ассоциации.
В письме подчеркивается, что «в настоящее время для привлечения долгового капитала от иностранных инвесторов российские компании, как правило, используют зарубежные дочерние общества или специально созданные компании (SPV) и выпускают облигации по иностранному праву», что тормозит развитие внутреннего долгового рынка, сдерживает спрос на российские корпоративные облигации и т. д.
Чтобы оздоровить ситуацию, НАУФОР предлагает внести в законодательство три изменения. Первое – освободить от налогообложения процентный доход иностранных юрлиц по российским корпоративным облигациям и, таким образом, уравнять налоговую нагрузку для российских облигаций, номинированных в иностранной валюте и рублях, и еврооблигаций отечественных компаний. Второе – разрешить проведение валютных операций между российской компанией-эмитентом и российской организацией – поручителем по облигациям, а также компанией, в интересах которой осуществляется облигационный заем. И третья инициатива – исключить налогообложение дохода физлиц, образовавшегося исключительно в связи с изменением курса валют, на обращающиеся корпоративные облигации российских эмитентов.
«Российский рынок евробондов за рубежом приносит доходы в зарубежные бюджеты, российские эмитенты несут дополнительные издержки и лишены возможности предлагать мультивалютные программы, – отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. – На размещении облигаций и операциях с ними зарабатывают иностранные индустрия и инфраструктура, а российские инвесторы вынуждены покупать облигации российских же эмитентов за рубежом. Мы хотим это изменить». При этом глава НАУФОР выразил надежду на поддержку со стороны Минфина, ведь «налоговые решения, которые предлагает ассоциация, не вредят, а скорее помогают российскому бюджету и точно способствуют развитию внутреннего долгового рынка».
Но на рынке встретили инициативу НАУФОР неоднозначно. Так, Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс», назвал предложение освободить от налогообложения доход иностранных юрлиц по российским корпоративным облигациям спорным и задался вопросом: «Какой смысл государству облегчать налоговый режим для нерезидентов по облигациям?» По его мнению, еврооблигации выпускаются по иностранному праву и для иностранных инвесторов прежде всего потому, что оно лучше для этого подходит.
Также у представителя «Фридом финанс» вызывает скепсис и идея освободить от налогообложения доходы физлиц по облигациям российских компаний, полученные в связи с изменением курса валют. Александр Баранов, директор департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами», считает, что в случае реализации предложений НАУФОР «для ряда инвесторов, и в первую очередь для физлиц, будет упрощена работа с еврооблигациями российских компаний и банков». «Изменения позволят развить рынок евробондов внутри российской юрисдикции, повысят ликвидность и емкость нашего фондового рынка», – считает Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА». Однако Минфин, по его мнению, может негативно отреагировать на эти инициативы, поскольку они затрагивают налоговые доходы бюджета.