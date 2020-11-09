Евросоюз консолидирует финансовый надзор

Евросоюз консолидирует финансовый надзорВ ЕС станет сложнее не только отмывать деньги, но и уклоняться от уплаты налогов
Страны Евросоюза (ЕС) договорились создать единый орган по финансовому мониторингу, который будет контролировать и внедрять антиотмывочные операции в финансовой сфере. Соответствующее решение принял Совет министров ЕС. Со временем полномочия нового контрольного органа планируется существенно расширить. «Сейчас речь идет о том, что создаются единый свод правил, гармонизирующий правила ЕС, надзорный орган на уровне ЕС с прямыми надзорными полномочиями, координация и поддержка национальных подразделений финансовой разведки на уровне ЕС», – поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев.
На первом этапе под контроль нового органа попадут кредитные учреждения, платежные учреждения, обменные пункты, эмитенты электронных денег, а также «поставщики услуг виртуальных активов», т. е. операторы криптовалют. «После того как будет отработана система взаимодействия Еврофинмониторинга с национальными надзорными органами и сформируется первая практика прямого контроля за процедурами отмывания денег, новое ведомство планирует заняться нефинансовым сектором, деятельность которого также связана с рисками незаконной финансовой деятельности, – адвокатами, налоговыми консультантами, риэлторами, трастами и проч.», – рассказывает партнер, руководитель юридической практики КПМГ в России и СНГ Ирина Нарышева.
Как отмечает руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок, преподаватель кафедры гражданского права МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Башкатов, проблемы отмывания денежных средств касаются не только финансового сектора и зачастую распространяются на территории сразу нескольких государств-членов. «Именно поэтому подобный общеевропейский орган предполагается наделить рядом полномочий по осуществлению контроля за четко определенными субъектами в течение установленного периода времени в зависимости от степени выявляемых рисков», – пояснил он.
Пока не ясно, насколько сильно эти изменения отразятся на правилах ведения бизнес. «В первую очередь это может привести к новым требованиям, которые компании финансового сектора в ЕС будут предъявлять к своим клиентам, – полагает эксперт практики услуг в области независимых финансовых расследований PwC в России Артем Калинин. – Какие именно клиенты или секторы экономики и в каких странах ЕС могут попасть под такие измененные требования, можно будет более определенно сказать с выходом единых правил ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».
В конечном счете можно ожидать, что использовать узкие места в финансовых законах европейских стран бизнесу станет труднее. «С одной стороны, деятельность российских компаний и физических лиц будет облегчена ввиду принятия единого свода правил внутри ЕС, поскольку им не придется затрачивать ресурсы на изучение соответствующих правил в каждой отдельной стране, – считает Ермолаев. – С другой – сложнее станет находить уязвимости в законодательстве отдельных стран – членов ЕС. При этом надо понимать, что данные уязвимости вовсе не обязательно связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, а могут быть связаны с оптимизацией затрат экономических агентов».
Российским компаниям, работающим в ЕС, следует приготовиться как минимум к увеличению потока документооборота. «Компании и граждане, являющиеся клиентами европейских финансовых организаций, могут столкнуться с дополнительными требованиями по более тщательной идентификации клиентов и их бенефициаров, предоставлению подробной информации о сути проводимых операций и т. д.», – предупреждает Нарышева. Все это выразится во внесении корректировок в электронную систему документооборота и ведение бухгалтерского учета, соглашается основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. «Многим лицам, имеющим активы в Евросоюзе, стоит пересмотреть свою инвестиционную, финансовую и юридическую политику», – добавляет он.
Калинин уверен, что, хотя объем запрашиваемых европейскими регуляторами документов действительно может вырасти, «российским физическим и юридическим лицам, которые ведут свой бизнес честно, нечего бояться». Тем не менее эксперты признают, что Еврофинмониторинг сможет диктовать свои правила другим государствам и аналогичным национальным структурам за пределами ЕС. «С принятием дальнейших нормативных актов на уровне ЕС в развитие данных инициатив будут выдвинуты централизованные требования и предложены новые условия взаимодействия со странами, не входящими в Евросоюз, – уверен Ермолаев. – В целом можно ожидать усиления переговорной силы стран ЕС по вопросам укрепления финансового контроля, ведь теперь их интересы будет представлять централизованный орган».
Это неизбежно отразится и на России. Сейчас Федеральная служба по финансовому мониторингу работает на двухсторонней основе с рядом стран – участниц ЕС, подписавших соответствующее межведомственное соглашение, в частности с Германией, Бельгией, Грецией. В ближайшем будущем Росфинмониторингу, вероятно, придется перейти на прямое взаимодействие со своим общеевропейским аналогом, договариваясь об общих правилах работы.