Евросоюз консолидирует финансовый надзор

Пока не ясно, насколько сильно эти изменения отразятся на правилах ведения бизнес. «В первую очередь это может привести к новым требованиям, которые компании финансового сектора в ЕС будут предъявлять к своим клиентам, – полагает эксперт практики услуг в области независимых финансовых расследований PwC в России Артем Калинин. – Какие именно клиенты или секторы экономики и в каких странах ЕС могут попасть под такие измененные требования, можно будет более определенно сказать с выходом единых правил ЕС по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».