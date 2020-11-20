Денис Буцаев вернулся на должность главы «Российского экологического оператора»Он уже возглавлял компанию, но уволился год назад
Новым гендиректором оператора мусорной реформы — госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) стал Денис Буцаев, говорится в соответствующем распоряжении правительства, опубликованном на сайте кабмина. Он уже возглавлял РЭО с момента ее основания в январе 2019 г., но ушел в отставку год назад.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, заявила во время встречи с Буцаевым о том, что РЭО «необходимо отдельно обратить внимание на проблему тарифов за вывоз мусора для населения». «Граждане не должны столкнуться с повышением тарифов. Наоборот, при грамотном применении инструментов раздельного сбора мусора, инструментов расширенной ответственности производителей и импортеров, тарифы для населения должны снижаться», — сказала Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба. Она также отметила, что прямая задача РЭО — «руководить реформой отрасли по обращению с ТКО и реально влиять на создание инфраструктуры».
Кроме того, перед РЭО стоит задача о привлечении инвестиций в отрасль на фоне кризиса и пандемии, подчеркнула вице-премьер. Буцаеву также предстоит внедрить систему раздельного сбора мусора. «Невозможно отрицать существенное влияние мусора на экологию. В отличие от других сфер, в отрасль обращения отходов вовлечен абсолютно каждый житель страны, и каждый гражданин испытывает на себе последствия негативных изменений. Поэтому руководству компании предстоит подготовить предложения по расширению роли и функций ППК РЭО в экологической повестке», — отмечается в сообщении пресс-службы Абрамченко.
Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко перед уходом в отставку назначил Буцаева своим первым заместителем. 22 сентября, когда депутаты Белгродской областной думы отправляли Савченко своим представителем в Совет Федерации, тот прямо попросил поддержать Буцаева, который «провел детство» в Белгородской области, а теперь стал ее «высшим должностным лицом», говорил бывший губернатор. Однако новым врио губернатора Белгородской области был назначен Денис Гладков.
Буцаеву 43 года, он выпускник МГЮА О.Е. Кутафина. Он был управляющим партнером инвестгруппы «Панорама», гендиректором структуры «Роснано» — компании «ПЭТ Технолоджи». В 2013 г. Буцаев стал советником губернатора Подмосковья и министром инвестиций и инноваций региона. С июля 2014 г. стал зампредом правительства Московской области.
РЭО создавался по указу президента России Владимира Путина в январе 2019 г. Оператор должен был свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, менять региональные схемы, если это необходимо, следить за работой региональных операторов, вкладывать государственные деньги в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора. При создании оператора, компании сразу выделили около 75 млрд руб. на осуществление поставленных задач. Первым главой РЭО был назначен Денис Буцаев, но спустя несколько месяцев ушел в отставку. Всего за 2 года существования РЭО сменила уже трех гендиректоров. Предыдущий — Илья Гудков ушел в отставку 27 октября после критики Абрамченко и Счетной палаты. Вице-премьер раскритиковал «ненадлежащее исполнение» задач по разработке и согласованию федеральной схемы по обращению с отходами.
В сентябре 2020 г. Счетная палата сообщила, что несмотря на проходящую уже 10 лет мусорную реформу в России, ситуация с отходами остается неблагополучной. «К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — говорил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, слова которого приводились в сообщении ведомства. По его мнению, мусорная реформа пока себя не оправдала и «ощутимых результатов не принесла».
В России, по данным Счетной палаты, перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки. В отчете также говорилось, что в ряде регионов, где отсутствует минимально необходимая инфраструктура по обращению с ТКО, новые инвестиционные проекты приведут к росту тарифной нагрузки на 50% и более, что приведет к росту платы за коммунальные услуги. «При этом без повышения тарифов или иных форм компенсации проекты заведомо убыточны», — говорилось в отчете. В то же время меры поддержки инвестиций в инфраструктуру (поручительство и участие РЭО в капитале новых компаний) не востребованы.