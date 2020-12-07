Пандемия поддержала нацпроекты

Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты за 11 месяцев. По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря 2020 г. составило 1754,2 млрд руб., или 78,1% от плановых бюджетных назначений, говорится в сообщении министерства. Лидер по исполнению расходов – «Демография» (исполнение на 90,5%), «Жилье и городская среда» – 88,2%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 84%, «Производительность труда и поддержка занятости» – 81,9%, «Здравоохранение» – 78,9%. Низкие показатели у проектов «Образование» (64,4%) и «Экология» (61,5%), а аутсайдером стала «Цифровая экономика» – расходы по ней исполнены всего на 41,2%.