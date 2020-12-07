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Пандемия поддержала нацпроекты

Планы по финансированию национальных проектов выполняются лучше, чем в прошлом году
Екатерина Шохина
Лидер по исполнению расходов – «Демография» (исполнение на 90,5%) /Евгений Разумный / Ведомости

Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты за 11 месяцев. По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря 2020 г. составило 1754,2 млрд руб., или 78,1% от плановых бюджетных назначений, говорится в сообщении министерства. Лидер по исполнению расходов – «Демография» (исполнение на 90,5%), «Жилье и городская среда» – 88,2%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 84%, «Производительность труда и поддержка занятости» – 81,9%, «Здравоохранение» – 78,9%. Низкие показатели у проектов «Образование» (64,4%) и «Экология» (61,5%), а аутсайдером стала «Цифровая экономика» – расходы по ней исполнены всего на 41,2%.

То, что к декабрю на нацпроекты потрачено почти 80% годовых расходов, – это очень хороший результат. В прошлом, 2019-м, году было заметно хуже: кассовое исполнение нацпроектов на конец ноября составило 74,8%. При этом, отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, по итогам года некоторые ведомства смогут показать 100% исполнения расходов. «Траты распределяются по году неравномерно, и на IV квартал, особенно на декабрь, часто приходится немалая их часть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных