Пандемия поддержала нацпроекты

Пандемия поддержала нацпроектыПланы по финансированию национальных проектов выполняются лучше, чем в прошлом году
Минфин отчитался о расходах бюджета на нацпроекты за 11 месяцев. По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря 2020 г. составило 1754,2 млрд руб., или 78,1% от плановых бюджетных назначений, говорится в сообщении министерства. Лидер по исполнению расходов – «Демография» (исполнение на 90,5%), «Жилье и городская среда» – 88,2%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 84%, «Производительность труда и поддержка занятости» – 81,9%, «Здравоохранение» – 78,9%. Низкие показатели у проектов «Образование» (64,4%) и «Экология» (61,5%), а аутсайдером стала «Цифровая экономика» – расходы по ней исполнены всего на 41,2%.
То, что к декабрю на нацпроекты потрачено почти 80% годовых расходов, – это очень хороший результат. В прошлом, 2019-м, году было заметно хуже: кассовое исполнение нацпроектов на конец ноября составило 74,8%. При этом, отмечает заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, по итогам года некоторые ведомства смогут показать 100% исполнения расходов. «Траты распределяются по году неравномерно, и на IV квартал, особенно на декабрь, часто приходится немалая их часть.