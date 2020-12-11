Государство вложит в инвестиционные проекты 2,7 трлн рублей за три года

По исполнению ФАИП данные представила Счетная палата: выделенные средства израсходованы на 76% (против 82% в 2018 г.). Это стало худшим показателем за последние 16 лет, отмечали в СП. К началу этого года в эксплуатацию было введено лишь 47% запланированных на 2019 г. объектов — 148 из 315 (в 2018 г. — 42,6%).