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Государство вложит в инвестиционные проекты 2,7 трлн рублей за три года

Минэкономразвития утвердило федеральную адресную инвестиционную программу на 2021-2023 годы
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Министр экономического развития России Максим Решетников утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг., говорится в сообщении Минэкономразвития.

Согласно пояснительной записке к ФАИП (есть у «Ведомостей»), государство планирует направить на инвестиционные проекты в 2021 г.  - 846,3 млрд руб., в 2022 г. — 885,8 млрд руб., а в 2023 г. — 925,8 млрд руб. — итого 2,658 трлн руб. Программой предусмотрены инвестиции на реализацию 1,1 тыс. инвестпроектов, в том числе более 1 тыс. адресных объектов капитального строительства. 

Замминистра экономического развития Сергей Назаров сообщил «Ведомостям», что ФАИП прежде всего является инструментом в борьбе с «несанкционированной незавершенкой». На начало 2020 г.,по данным Минэкономразвития, было зафиксировано более 74 тыс. объектов незавершенного строительства.

«При этом по-настоящему проблемными являются объекты, строительство которых приостановлено ("брошенные" объекты) — их около 6 тыс.. И только менее 1% таких объектов адресно финансировалось ранее за счет ФАИП», — отметил Сергей Назаров.

В марте премьер Михаил Мишустин раскритиковал исполнение федеральных целевых программ (ФЦП) и ФАИП, сообщала газета «Коммерсантъ». Основания для претензий к исполнению ФЦП и ФАИП были в том, что выделенные на них деньги расходуются «недопустимо медленно». 

По исполнению ФАИП данные представила Счетная палата: выделенные средства израсходованы на 76% (против 82% в 2018 г.). Это стало худшим показателем за последние 16 лет, отмечали в СП. К началу этого года в эксплуатацию было введено лишь 47% запланированных на 2019 г. объектов — 148 из 315 (в 2018 г. — 42,6%).

При этом объём неисполненных бюджетных средств по итогам 2019 г. составил 1,120 трлн руб., то есть в полтора раза увеличились остатки, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели. Наибольший объём остатков был установлен по разделам «Национальная экономика» (253,8 млрд руб.), «Национальная оборона» (235,3 млрд руб.) и «Общегосударственные вопросы» (229,4 млрд руб.).

На что будут выделены средства

Строительство объектов дорожного хозяйства традиционно является самой дорогой статьей расходов бюджетных средств — за три года на них выделят 579,2 млрд руб. В 2021-2023 гг. будет осуществляться строительство и реконструкция около десяти автомобильных магистралей и федеральных трасс; В том числе, трасс М-10 «Россия», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», А-181 «Скандинавия», М-7 «Волга», Р-217 «Кавказ», М-4 «Дон» и др. 

В 579,2 млрд руб. также входят затраты на реконструкцию и развитие московских аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также ряда региональных аэропортов в Якутии, Чечне, Удмуртии, Челябинской обл., Новосибирске, Мурманске и проч. На развитие воздушного и железнодорожного транспорта предлагается направить за три года 109,2 и 173,9 млрд руб. соответственно. 

Развитие объектов речного и морского транспорта 

Вторая по объему затрат статья расходов — инвестиции в объекты речного и морского транспорта. На них в 2021-2023 гг. государство выделит 371,8 млрд руб. Инвестиции предполагаются в создание сухогрузного района морского порта «Тамань», развитие транспортного узла «Восточный – Находка», комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту «Геленджик»,  строительство грузопассажирских судов и ледокола для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна, строительство паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск и строительство Багаевского гидроузла на р. Дон в Ростовской обл. 

Также инвестиции подразумевают и строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае и строительство объекта «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата.

Строительство жилья и объектов ЖКХ

Третья по объему расходования статья в ФАИП — жилищное и коммунальное строительство. Правительство предлагает продлить программу по обеспечению жильем военнослужащих, силовиков и сотрудников органов исполнительной власти. Программой также предполагается строительство новых общежитий ВУЗов, студенческих городков для иностранных и иногородних студентов и научно-педагогических работников. Всего на развитие жилищного и коммунального строительства предусматриваются инвестиции в размере 361,1 млрд руб. за три года. 

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, социальной защиты, культуры и образования

ФАИПом предлагается вложить 253 млрд руб. на строительство более 40 объектов здравоохранения, социальной защиты и спортивных объектов. Предполагается строительство онкологических диспансеров, медицинских научных исследовательских институтов, а также детских и взрослых стационаров. «Строительство и реконструкция социально значимых медицинских учреждений позволят повысить качество оказания медицинских услуг, предоставляемых населению, в том числе высокотехнологичной специализированной медицинской помощи, а также продолжить ряд перспективных научных исследований в области здравоохранения, не имеющих аналогов в мире», — говорится в пояснительной записке. 

Программа также подразумевает повышения качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в организациях соцобслуживания. «Реализация инвестиционных проектов Роспотребнадзора будет способствовать решению задач по профилактике заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения», — отмечается в пояснительной записке.

Культурное образование государство хочет развивать при помощи создания центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек. Также госинвестиции пойдут на реновация федеральных учреждений отрасли культуры, модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя, а также строительства и реконструкция культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Инвестиции также пойдут на строительство и реконструкцию объектов государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, реконструкцию Политехнического музея, завершение строительства музейного комплекса Третьяковской галереи, строительство Новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы, строительство  комплекса зданий производственной базы и фондохранилища Эрмитажа; музейно-выставочного комплекса  московского Кремля и проч. Инвестиции в строительство культурных объектов за три года составят около 61,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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