Окончание моратория на банкротства сулит лавину исполнительных производств

Окончание моратория на банкротства сулит лавину исполнительных производствЕсли должник не пострадал от коронакризиса, финансовые санкции восстановятся в полном объеме
7 января завершился срок действия постановления правительства «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве», вступившего в силу 7 января 2020 г. Накануне окончания действия моратория на банкротства пленум Верховного суда (ВС) рассмотрел спорные моменты его применения и дал свои разъяснения. В частности, отмечено, что с момента введения моратория автоматически останавливалось любое исполнительное производство по уже открытым делам, что не отменяло возможности подачи новых исков.
«Поскольку мораторий не исключает подачу и рассмотрение исков к «подмораторным» компаниям, то, следовательно, возможна и выдача исполнительных документов, на основании которых может быть возбуждено исполнительное производство. В его ходе уже могут быть проведены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом», – объясняет партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев. Взыскатель мог направить в банк или иную кредитную организацию исполнительные документы, но там их должны были оставить без внимания. Теперь же вместе с окончанием действия моратория банки могут дать ход всем исполнительным листам.
При этом, напомнил пленум ВС, на время моратория пострадавшим не начислялись финансовые санкции за пользование чужими денежными средствами, а также неустойки, пени и т. п. «Однако пленум ВС подчеркнул, что из этого правила есть исключение: кредитор вправе доказывать, что его должник не пострадал от коронавирусных ограничительных мер, и тогда эти льготы не должны применяться к такому должнику», – поясняет партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.