Окончание моратория на банкротства сулит лавину исполнительных производств

«Поскольку мораторий не исключает подачу и рассмотрение исков к «подмораторным» компаниям, то, следовательно, возможна и выдача исполнительных документов, на основании которых может быть возбуждено исполнительное производство. В его ходе уже могут быть проведены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом», – объясняет партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев. Взыскатель мог направить в банк или иную кредитную организацию исполнительные документы, но там их должны были оставить без внимания. Теперь же вместе с окончанием действия моратория банки могут дать ход всем исполнительным листам.