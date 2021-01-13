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Окончание моратория на банкротства сулит лавину исполнительных производств

Если должник не пострадал от коронакризиса, финансовые санкции восстановятся в полном объеме
Любовь Маврина
Пленум Верховного суда рассмотрел спорные моменты применения моратория на банкротства и дал свои разъяснения /Евгений Разумный / Ведомости

7 января завершился срок действия постановления правительства «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве», вступившего в силу 7 января 2020 г. Накануне окончания действия моратория на банкротства пленум Верховного суда (ВС) рассмотрел спорные моменты его применения и дал свои разъяснения. В частности, отмечено, что с момента введения моратория автоматически останавливалось любое исполнительное производство по уже открытым делам, что не отменяло возможности подачи новых исков.

«Поскольку мораторий не исключает подачу и рассмотрение исков к «подмораторным» компаниям, то, следовательно, возможна и выдача исполнительных документов, на основании которых может быть возбуждено исполнительное производство. В его ходе уже могут быть проведены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом», – объясняет партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев. Взыскатель мог направить в банк или иную кредитную организацию исполнительные документы, но там их должны были оставить без внимания. Теперь же вместе с окончанием действия моратория банки могут дать ход всем исполнительным листам.

При этом, напомнил пленум ВС, на время моратория пострадавшим не начислялись финансовые санкции за пользование чужими денежными средствами, а также неустойки, пени и т. п. «Однако пленум ВС подчеркнул, что из этого правила есть исключение: кредитор вправе доказывать, что его должник не пострадал от коронавирусных ограничительных мер, и тогда эти льготы не должны применяться к такому должнику», – поясняет партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных