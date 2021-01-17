Экономисты прогнозируют посткризисный отскок в 2021 году

Экономисты прогнозируют посткризисный отскок в 2021 годуВ России рост экономики будет сдерживаться слабым потребительским спросом
Темпы роста мировой экономики в текущем году составят около 5%, прогнозируют эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Это примерно в 1,5 раза выше, чем среднегодовые темпы роста последнего десятилетия, пришли к выводу эксперты в последнем квартальном прогнозе. Однако на докризисные уровни экономические показатели вернутся в лучшем случае в следующем году. «Мы видим, что в ряде стран продолжаются жесткие локдауны, – говорит директор ИНП Александр Широв. – Поэтому восстановление до прежних значений возможно не ранее 2022 г.».
Посткризисный отскок мировой экономики будет заметен и в России. Прежде всего благодаря восстановлению спроса на сырьевые товары. «Улучшение ситуации в мировой экономике окажет поддержку для постепенной активизации бюджетной политики, – говорится в докладе ИНП. – Проблема состоит в том, что без такой активизации в 2021 г. темпы экономического роста в России вряд ли превысят 2,5%, что на фоне роста в большинстве крупных экономик можно будет признать достаточно скромным результатом».