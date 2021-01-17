Экономисты прогнозируют посткризисный отскок в 2021 году

Посткризисный отскок мировой экономики будет заметен и в России. Прежде всего благодаря восстановлению спроса на сырьевые товары. «Улучшение ситуации в мировой экономике окажет поддержку для постепенной активизации бюджетной политики, – говорится в докладе ИНП. – Проблема состоит в том, что без такой активизации в 2021 г. темпы экономического роста в России вряд ли превысят 2,5%, что на фоне роста в большинстве крупных экономик можно будет признать достаточно скромным результатом».