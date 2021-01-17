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Экономисты прогнозируют посткризисный отскок в 2021 году

В России рост экономики будет сдерживаться слабым потребительским спросом
Александра Кошкина
Именно с потреблением связаны основные надежды на восстановление экономики  /KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Темпы роста мировой экономики в текущем году составят около 5%, прогнозируют эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Это примерно в 1,5 раза выше, чем среднегодовые темпы роста последнего десятилетия, пришли к выводу эксперты в последнем квартальном прогнозе. Однако на докризисные уровни экономические показатели вернутся в лучшем случае в следующем году. «Мы видим, что в ряде стран продолжаются жесткие локдауны, – говорит директор ИНП Александр Широв. – Поэтому восстановление до прежних значений возможно не ранее 2022 г.».

Посткризисный отскок мировой экономики будет заметен и в России. Прежде всего благодаря восстановлению спроса на сырьевые товары. «Улучшение ситуации в мировой экономике окажет поддержку для постепенной активизации бюджетной политики, – говорится в докладе ИНП. – Проблема состоит в том, что без такой активизации в 2021 г. темпы экономического роста в России вряд ли превысят 2,5%, что на фоне роста в большинстве крупных экономик можно будет признать достаточно скромным результатом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных