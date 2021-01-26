Арбитражных управляющих хотят наказывать лишением свободы на четыре года

Арбитражных управляющих хотят наказывать лишением свободы на четыре годаТак правительство намеревается бороться с ростом преднамеренных банкротств
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в ст. 195 и 196 УК РФ, которыми предлагается наказывать арбитражного управляющего или председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия в процессе банкротства лишением свободы на срок до четырех лет. Сейчас закон предусматривает уголовное наказание за неправомерные действия в ходе банкротства лишь для должников.
Авторы законопроекта убеждены, что в нынешних условиях масштаб преднамеренных банкротств в стране представляет реальную угрозу бизнесу и экономике в целом. Так, по данным Верховного суда, в 2019 г. арбитражные суды приняли решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или о введении реализации имущества по 81 000 дел – почти на 24 000 больше, чем годом ранее. При этом после завершения конкурсного производства, реструктуризации долга или реализации имущества должника общая сумма долга банкротов по итогам 2019 г. составила 2,2 трлн руб., а размер удовлетворенных требований кредиторов – всего 131 млрд руб.