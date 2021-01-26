Арбитражных управляющих хотят наказывать лишением свободы на четыре года

Авторы законопроекта убеждены, что в нынешних условиях масштаб преднамеренных банкротств в стране представляет реальную угрозу бизнесу и экономике в целом. Так, по данным Верховного суда, в 2019 г. арбитражные суды приняли решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или о введении реализации имущества по 81 000 дел – почти на 24 000 больше, чем годом ранее. При этом после завершения конкурсного производства, реструктуризации долга или реализации имущества должника общая сумма долга банкротов по итогам 2019 г. составила 2,2 трлн руб., а размер удовлетворенных требований кредиторов – всего 131 млрд руб.