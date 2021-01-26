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Арбитражных управляющих хотят наказывать лишением свободы на четыре года

Так правительство намеревается бороться с ростом преднамеренных банкротств
Елена Ведерина
Среди правозащитников законопроект получил противоречивые отзывы /Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в ст. 195 и 196 УК РФ, которыми предлагается наказывать арбитражного управляющего или председателя ликвидационной комиссии за неправомерные действия в процессе банкротства лишением свободы на срок до четырех лет. Сейчас закон предусматривает уголовное наказание за неправомерные действия в ходе банкротства лишь для должников.

Авторы законопроекта убеждены, что в нынешних условиях масштаб преднамеренных банкротств в стране представляет реальную угрозу бизнесу и экономике в целом. Так, по данным Верховного суда, в 2019 г. арбитражные суды приняли решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства или о введении реализации имущества по 81 000 дел – почти на 24 000 больше, чем годом ранее. При этом после завершения конкурсного производства, реструктуризации долга или реализации имущества должника общая сумма долга банкротов по итогам 2019 г. составила 2,2 трлн руб., а размер удовлетворенных требований кредиторов – всего 131 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных