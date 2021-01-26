Развивающимся экономикам не сулят ничего хорошего

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что переход к «новой экономике» среди прочего должен сопровождаться цифровизацией и зеленым развитием. Российские эксперты считают этот тезис излишне абстрактным. «Вклад цифровизации в экономическое развитие пока не совсем понятен, – отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Ведь, по сути, она лишь снижает транзакционные издержки бизнеса, во многом связанные с управлением предприятиями, поиском информации и заключением контрактов, но помимо этого вряд ли способна на что-то существенно повлиять». В целом цифровизация – явление не отраслевое, поэтому структурно изменить существующую экономическую систему она не способна, уверен ученый.