Развивающимся экономикам не сулят ничего хорошего

Развивающимся экономикам не сулят ничего хорошегоДискуссии на Давосском форуме свидетельствуют о развале мировой экономики
2021 год может стать годом восстановления, однако этот процесс, вероятнее всего, будет сопровождаться очень высоким уровнем неопределенности – вплоть до того момента, когда произойдет транзит к некоей «новой экономике». С таким заявлением выступила глава Европейского центробанка на Давосском экономическом форуме, который впервые проходит в онлайн-формате. Когда этот транзит будет запущен в полной мере, пока не ясно. Как отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард, из-за новой волны локдаунов, прокатившейся по Европе, переход к восстановлению экономики может затянуться.
При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что переход к «новой экономике» среди прочего должен сопровождаться цифровизацией и зеленым развитием. Российские эксперты считают этот тезис излишне абстрактным. «Вклад цифровизации в экономическое развитие пока не совсем понятен, – отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Ведь, по сути, она лишь снижает транзакционные издержки бизнеса, во многом связанные с управлением предприятиями, поиском информации и заключением контрактов, но помимо этого вряд ли способна на что-то существенно повлиять». В целом цифровизация – явление не отраслевое, поэтому структурно изменить существующую экономическую систему она не способна, уверен ученый.