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Развивающимся экономикам не сулят ничего хорошего

Дискуссии на Давосском форуме свидетельствуют о развале мировой экономики
Александр Лесных
Глава ЕЦБ Кристин Лагард мечтает о «новой экономике» /GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

2021 год может стать годом восстановления, однако этот процесс, вероятнее всего, будет сопровождаться очень высоким уровнем неопределенности – вплоть до того момента, когда произойдет транзит к некоей «новой экономике». С таким заявлением выступила глава Европейского центробанка на Давосском экономическом форуме, который впервые проходит в онлайн-формате. Когда этот транзит будет запущен в полной мере, пока не ясно. Как отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард, из-за новой волны локдаунов, прокатившейся по Европе, переход к восстановлению экономики может затянуться.

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что переход к «новой экономике» среди прочего должен сопровождаться цифровизацией и зеленым развитием. Российские эксперты считают этот тезис излишне абстрактным. «Вклад цифровизации в экономическое развитие пока не совсем понятен, – отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Ведь, по сути, она лишь снижает транзакционные издержки бизнеса, во многом связанные с управлением предприятиями, поиском информации и заключением контрактов, но помимо этого вряд ли способна на что-то существенно повлиять». В целом цифровизация – явление не отраслевое, поэтому структурно изменить существующую экономическую систему она не способна, уверен ученый.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных