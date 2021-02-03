Российские брокеры ограничивают продажу американских ценных бумаг

Ряд российских брокеров ограничивают или планируют ограничить продажу некоторых ценных бумаг США, показал опрос «Ведомостей». Ограничения вводятся для предотвращения последствий атак розничных инвесторов, благодаря которым акции американской сети по продаже видеоигр GameStop в течение недели взлетели на 2309%. Эти инвесторы, напомним, договорились на социальной платформе Reddit вкладываться в акции GameStop в пику хедж-фондам, которые играли на понижение этих бумаг.