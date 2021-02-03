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Российские брокеры ограничивают продажу американских ценных бумаг

Искусственный взрывной рост акций на российском рынке практически невозможен
Михаил Сидоров
Манипулятивного повышения курса на рынках ценных бумаг будет еще много /Максим Стулов / Ведомости

Ряд российских брокеров ограничивают или планируют ограничить продажу некоторых ценных бумаг США, показал опрос «Ведомостей». Ограничения вводятся для предотвращения последствий атак розничных инвесторов, благодаря которым акции американской сети по продаже видеоигр GameStop в течение недели взлетели на 2309%. Эти инвесторы, напомним, договорились на социальной платформе Reddit вкладываться в акции GameStop в пику хедж-фондам, которые играли на понижение этих бумаг.

В итоге розничные инвесторы выиграли, а хедж-фонды понесли серьезные убытки. По оценкам аналитической фирмы S3 Partners, за январь они потеряли около $3,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных