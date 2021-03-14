Регионам скомпенсируют поддержку бизнеса

Регионам скомпенсируют поддержку бизнесаПрезидент потребовал ускорить компенсацию регионам инвестиционных вычетов для бизнеса
Президент Владимир Путин напомнил правительству о необходимости компенсации регионам части средств, недополученных из-за предоставления бизнесу инвестиционных вычетов. Он потребовал решить эту проблему как можно скорее. «Обращаю ваше внимание, что работа по практической реализации этой меры затягивается, – сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. – Я обращаю внимание коллег из правительства – нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время».
Компенсацию регионам бюджетных потерь по инвествычетам глава государства анонсировал больше года назад в послании Федеральному собранию. Тогда он заметил, что субъекты РФ очень редко используют инвестиционный налоговый вычет в качестве стимула. «Понятно почему – потому что региональные бюджеты теряют поступления, – отметил президент. – В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета».