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Регионам скомпенсируют поддержку бизнеса

Президент потребовал ускорить компенсацию регионам инвестиционных вычетов для бизнеса
Александра Кошкина
Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин напомнил правительству о необходимости компенсации регионам части средств, недополученных из-за предоставления бизнесу инвестиционных вычетов. Он ­потребовал решить эту проблему как можно скорее. «Обращаю ваше внимание, что работа по практической реализации этой меры затягивается, – сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной ­активности. – Я обращаю внимание коллег из правительства – нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время».

Компенсацию регионам бюджетных потерь по инвествычетам глава государства анонсировал больше года назад в послании Федеральному собранию. Тогда он заметил, что субъекты РФ очень редко используют инвестиционный налоговый вычет в качестве стимула. «Понятно почему – потому что региональные бюджеты теряют поступления, – отметил президент. – В этой связи предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных