Регионам скомпенсируют поддержку бизнеса

Президент Владимир Путин напомнил правительству о необходимости компенсации регионам части средств, недополученных из-за предоставления бизнесу инвестиционных вычетов. Он ­потребовал решить эту проблему как можно скорее. «Обращаю ваше внимание, что работа по практической реализации этой меры затягивается, – сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной ­активности. – Я обращаю внимание коллег из правительства – нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время».