В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимов

В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимовЭто не поможет малому бизнесу, но создаст множество проблем, предупреждают эксперты
Депутаты ЛДПР Сергей Катасонов и Дмитрий Пьяных внесли в Госдуму законопроект, который расширяет доступ малого бизнеса к льготным режимам налогообложения. В прошлом году малый и средний бизнес столкнулся со снижением выручки до 70% от докризисного уровня и прибыли до 73%, указывают они. Это вынудило бизнес оптимизировать затраты, в том числе на фонд оплаты труда.
Авторы документа ожидают сокращения сотрудников на 20%, средней заработной платы на 18% по итогам 2021 г. К тому же в этом году прекратил свое действие самый популярный льготный режим налогообложения – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для компенсации всех этих факторов парламентарии предложили расширить потенциальный круг участников льготных режимов упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) систем налогообложения.