В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимов

Депутаты ЛДПР Сергей Катасонов и Дмитрий Пьяных внесли в Госдуму законопроект, который расширяет доступ малого бизнеса к льготным режимам налогообложения. В прошлом году малый и средний бизнес столкнулся со снижением выручки до 70% от докризисного уровня и прибыли до 73%, указывают они. Это вынудило бизнес оптимизировать затраты, в том числе на фонд оплаты труда.