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В Госдуме предложили резко расширить границы льготных налоговых режимов

Это не поможет малому бизнесу, но создаст множество проблем, предупреждают эксперты
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

Депутаты ЛДПР Сергей Катасонов и Дмитрий Пьяных внесли в Госдуму законопроект, который расширяет доступ малого бизнеса к льготным режимам налогообложения. В прошлом году малый и средний бизнес столкнулся со снижением выручки до 70% от докризисного уровня и прибыли до 73%, указывают они. Это вынудило бизнес оптимизировать затраты, в том числе на фонд оплаты труда.

Авторы документа ожидают сокращения сотрудников на 20%, средней заработной платы на 18% по итогам 2021 г. К тому же в этом году прекратил свое действие самый популярный льготный режим налогообложения – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для компенсации всех этих факторов парламентарии предложили расширить потенциальный круг участников льготных режимов упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) систем налогообложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных